Presión a Putin
Sánchez viajará a París para participar en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios por Ucrania
Los países miembros debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones
Pedro Sánchez se desplazará este jueves a París para participar presencialmente en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios para Ucrania auspiciada por Enmanuel Macron. Los integrantes de esta coalición, mayoritariamente europeos, debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia, apuntando a nuevas sanciones, y propiciar un alto el fuego.
Un objetivo para el que también se mira a EEUU tras la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin. Entonces se estableció un plazo de quince días para celebrar un encuentro entre el presidente ruso y Volodímir Zelenski que ya ha expirado.
Dos días antes de dicha cumbre, el pasado 13 de agosto, Sánchez participó por videoconferencia en otra reunión de la Coalición de Voluntarios en la que se reiteró la apuesta por una "paz justa y duradera" y que respete la "soberanía e integridad territorial" de Ucrania, desde el prisma de que "las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza". Todo ello, desde la máxima de que la vía hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania.
La reunión de este jueves, organizada a iniciativa de Zelenski, se produce también después de Putin haya visibilizado en Pekín el respaldo de Xi Jinping. Incluso, agradeciendo a China e India sus "esfuerzos" por la paz en Ucrania.
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas
- Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
- Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel