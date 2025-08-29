Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación
DIRECTO | Planas cifra en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas por el fuego y promete ayudas a los productores
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para recuperar las hectáreas afectadas
Redacción
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno se ha "volcado" en la lucha contra los incendios forestales que han arrasado ya 35.400 hectáreas agrarias útiles y ha prometido que el Ejecutivo ayudará a los productores afectados.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer ante la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado, a petición del PP, ha recalcado que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para recuperar las hectáreas afectadas.
En cuanto a la petición del PP para su comparecencia este viernes en la Cámara Alta, cree que es "extemporánea" porque aún hay incendios activos y ha afeado al Partido Popular que estas semanas se haya centrado en "luchar" contra el Ejecutivo.
