El Gobierno reta al PP: “¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?”

El Gobierno insinúa que hay racismo en algunos posicionamientos políticos y, ante el rechazo de algunas comunidades autónomas para acoger menores de Canarias, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se hace la siguiente pregunta: “¿por qué cuando huían de una invasión menores de Ucrania eran acogidos y se mandaban autobuses a las fronteras para traerlos a los pueblos y se recibían con algarabía, con alegría y por qué si son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?”

“Estos menores que vienen de África, que tienen 15, 16, 10 años, 5 años, son menores iguales que los que vienen de Europa. Son niños iguales”, ahondó Torres en una entrevista en RNE en la que lanzó esta reflexión después de que varios ejecutivos regionales presididos por dirigentes del PP cuestionaran el reparto de menores impuesto por la nueva normativa.

Ante la rebeldía de algunas autonomías, el Gobierno va a responder con la imposición de la ley recurriendo incluso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados, como avanzó el propio ministro este miércoles. Si bien, este jueves, Torres insistió en su confianza de que “los presidentes autonómicos van a cumplir” y se mostró “seguro que van a cumplir con la ley, aunque no la compartan”.

No obstante, remarcó que el mecanismo está “reglado” en caso de que no acaten la ley. “Si una comunidad, una administración que tiene esa competencia, no lo asume, automáticamente la Fiscalía de Menores hace que se tenga que cumplir la ley”.

Reconocía el ministro que se trata de una “solidaridad obligatoria”, porque se hace a través de un mecanismo legislativo, pero es el resultado de que cuando era voluntario no funcionó. Una respuesta que, dijo, se emprendió en 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y por petición, entonces, de Andalucía.

Por ello, consideró que se trata de “un sin sentido” que las comunidades con presidentes del PP vayan a negarse a la aplicación de esta norma y, a la vez, regiones como Baleares anunciar que van a acogerse a la medida y solicitar la “contingencia migratoria”.

Por último, el Gobierno respondió a las críticas políticas de que el reparto de menores es desigual y Cataluña y País Vasco no participarán en la acogida. “Ninguna comunidad se queda fuera” porque se trata, explicó, de un reparto a partir de los datos aportados a 31 de diciembre y “a través de los certificados oficiales que dan los funcionarios de las comunidades autónomas”. “Esto es muy importante porque hasta ahora lo que escuchamos eran opiniones subjetivas”.