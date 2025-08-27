El PP cita a Leire Díez en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 8 de septiembre: "Ha tenido un papel clave"

El PP está dispuesto a mantener el ritmo en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y la presunta corrupción en el seno del PSOE. Este miércoles, la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que arrancarán el curso político con la comparecencia de la exdirigente socialista Leire Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias tras difundirse el audio de una reunión suya con un investigado de la Audiencia Nacional en la que preguntó por datos comprometedores en contra de Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Lejos de respetar la investigación de la UCO, de los jueces, de la fiscalía anticorrupción, tenemos un Gobierno más dedicado a despreciar a los jueces, a utilizar a la fiscalía a su servicio y a perseguir a la UCO. Y en todo esto, quien ha tenido un papel clave es Leire Díez, la fontanera de cabecera de Ferraz", ha dicho la portavoz en una rueda de prensa en el Senado.

En esta línea, García ha llegado a decir que fue Sánchez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quienes nombraron a Díez como la "lugarteniente para la contravigilancia de los que vigilan a los que vigilan la corrupción del Gobierno, del PSOE y del entorno del presidente". Así, ha catalogado a Díez de "pieza clave" para entender el "sanchismo". No obstante, el hecho de que Díez esté imputada tras una denuncia de Hazte Oír augura una comparecencia en la que la exdirigente se aferrará a su derecho a no declarar al estar en medio de un proceso judicial.