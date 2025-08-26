Madrid advierte que recurrirá judicialmente el decreto de reparto de migrantes del Gobierno

Todavía no se ha dado a conocer la distribución final, pero desde Sol ya han avisado de que recurrirán ante los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará este martes. Ha sido por boca del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien en declaraciones a la prensa ha avanzado que la Comunidad de Madrid tomará "las acciones necesarias y judiciales" para que el reparto de los menores sea "igualitario", frente al "ocultismo" y "la falta de transparencia" del Gobierno.

El consejero ha acusado a Moncloa de intentar "ocultar información" a las comunidades que deberán acoger a los migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla. La razón de este ocultamiento, según Rodrigo, es que el Gobeirno central "tiene que esconder" por qué algunas regiones como Madrid reciben más menores, mientras País Vasco o Cataluña no van a recibir.

"Solo porque al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo por mantenerse en su sillón de la Moncloa", ha reprochado el titular regional de Vivienda ante los micrófonos.

Recursos al límite

Poco antes de estas declaraciones, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, también se ha referido al decreto cuyo contenido se conocerá a lo largo de la jornada, avisando de antemano de que los recursos madrileños ya "están sobresaturados” como para poder atenderles “como se merecen” a más menores.

La Comunidad de Madrid acoge a menores y adultos, “porque todas las personas tienen derecho a ser tratados y atendidos con absoluta dignidad”, ha apuntado Matute a preguntas de la prensa, antes de insistir en que “no tienen los medios” para esta labor.

Ahondando en la cuestión, la consejera sanitaria ha asegurado que le “preocupa y apena” la política migratoria del Gobierno de España, que “lo que hace es soltar a las manos de las mafias a una población vulnerable”, que luego llegan a un país “donde no existe una política reglada para su acogimiento”, sino que están ejerciendo una política de inmigración “nefasta”.