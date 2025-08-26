El Gobierno estudiará las medidas impulsadas por el PP para sumarlas al pacto de estado anunciado por Sánchez

"Cualquier medidas o proopuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada, analizada" para la inclusión en el pacto de estado contra el cambio climático que avanzó Pedro Sánchez al inicio de la ola de incendios que está azotando el país.

De esta manera respondió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando se le preguntó por el paquete de medidas presentado este lunes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,

Lejos de desdeñar las propuestas del PP, el ministro indició en que el presidente del Gobierno destacó "la necesidad indudable" de un pacto de estado en esta materia porque, dijo, es el "lugar y el momento adecuado para que podamos reflexionar sobre nuestro sistema nacional de protección civil y cuáles son las medidas precisas y necesarias para mejorar todas esas fases: la de prevención, la de recuperación, la coordinación entre las distintas administraciones. Es decir, ser suficientemente todos proactivos", ahondó Marlaska, antes de remarcar que este repaso "no quiere decir que no se hayan tomado medidas en materia de protección civil durante estos 7 años".

Por su parte, Pilar Alegría señaló que tiene que ser un pacto que trascienda legislaturas porque el cambio climático es un asunto "global" y deseó que "ojalá se pueda alcanzar" este pacto que "supera a cualquier gobierno y partido político". Es más, pidió que el PP tenga una posición proactiva y con deseo de colaboración.

En el Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó la declaración de zonas afectadas gravemente determinados territorios por emergencias de protección civil a todas los enclaves que lo han pacedido desde el 23 de julio.