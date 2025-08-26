Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como 'Alvise', declaró en julio pasado en el Tribunal Supremo que todavía tiene en su poder "la mitad" de los 100.000 euros que le entregó en metálico el empresario Álvaro Romillo, quien le denunció por financiación ilegal de su agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta'.

En su declaración, a la que ha tenido acceso esta redacción, este activista aseguró que primero guardó los fondos en su casa, pero que después los trasladó, por "seguridad, a otro lugar, que no precisó.

De esta forma, Alvise trató de convencer al magistrado Julián Sánchez Melgar, que instruye la causa, de que el dinero que recibió en una maleta de color negro en billetes de 100 euros, en concreto "en 10 fajos de 10.000 euros" cada uno, no los dedicó a financiar su formación política, con la que obtuvo tres escaños en las elecciones europeas de junio de 2024.

"Ni un solo euro de lo del señor Romillo fue a pagar la campaña", dijo 'Alvise', que como prueba de ello argumentó que incluso los diputados de su lista, que le "odian, [...], están diciendo que no hubo financiación ilegal porque estaban en campaña conmigo".