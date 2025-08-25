La Verja entre España y Gibraltar podría desparecer a principios de 2026

La verja entre España y Gibraltar podría desaparecer en enero de 2026. Según publica este lunes el diario El País, el gobierno español y el de Reino Unido ultiman el acuerdo que haría posible el fin de la barrera entre La Línea y la colonia británica, después del acuerdo alcanzado el paso mes de junio para resolver el encaje de este enclave en la Península y en el resto del espacio Schengen europeo tras el Brexit.

Tal como informa el diario nacional, ambos países, junto con la Unión Europea, esperan tener listo el acuerdo el próximo mes de octubre, para poder tatificarlo y que entre en vigor antes de que termine el año. De ser así, est permitiría derribar la Verja a principios de 2026.

Tras conocer la noticia "por la prensa", el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha valorado como "muy buena noticia" la previsión de que la verja de Gibraltar pueda demolerse en enero. En declaraciones a EFE, Franco ha expresado su satisfacción por la planificación del acuerdo, que supondrá poner fin a la barrera física y aduanera entre el municipio y la vecina colonia de Gibraltar, un paso fronterizo por el que circulan diariamente miles de trabajadores españoles.

El alcalde de la localidad gaditana ha señalado, no obstante, que "más allá de las reuniones de junio, no hemos vuelto a tener noticias", por lo que ha expresado su deseo de que se produzca una reunión "en breve" y que "se nos traslade información al respecto, ya que a nuestro municipio le afecta directísimamente". "Hay que recordar que las instalaciones aduaneras están en nuestro término municipal", ha apostillado el alcalde.

Consulta pública a la ciudadanía

Juan Franco ha avanzado que espera tener para la próxima semana toda la documentación relativa al memorándum que el Ayuntamiento elabora para identificar los desafíos que enfrentará la ciudad ante la eliminación de los controles fronterizos terrestres con Gibraltar y proponer medidas para convertir esta transformación en una oportunidad de desarrollo.

El Ayuntamiento viene trabajando en su consulta pública, con aportaciones realizadas por ciudadanos y colectivos, que están arrojando "resultados interesantes". Una vez reunida toda la documentación, se trasladará al Ministerio con las peticiones del municipio en el marco del proceso.

Una de las principales cuestiones que preocupa al alcalde es el de la afectación que supondrá la supresión de la frontera para el desarrollo urbanístico de la ciudad. La Línea acaba de presentar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contaba con una frontera.

Ahora, el acuerdo alcanzado en Bruselas permitirá vuelos interiores hasta Madrid a través del aeropuerto de Gibraltar, "pero no sabemos cómo va a repercutir en el suelo que tenemos justo al lado, que es el actual recinto ferial y donde está previsto implantar un centro tecnológico".

Además, el Ayuntamiento prevé también la construcción de viviendas en estos terrenos, una planificación ante la que ahora el regidor linense se ha mostrado "preocupado, por que me temo que haya un pico en los precios de los pisos de la ciudad, un grave problema para que nuestros ciudadanos pueden acceder a viviendas dignas a precios razonables".

A estas cuestiones, el memorándum del Ayuntamiento de La Línea plantea también otras cuestiones relativas al impacto medioambiental o fiscal que tendrá la supresión de la frontera física con Gibraltar.