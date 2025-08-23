Alberto Ibáñez, diputado de Compromís: "Será la vivienda y no el racismo lo que se lleve por delante a este Gobierno"

Alberto Ibáñez (Villareal, 1991) es el único diputado de Compromís que permanece a día de hoy en el grupo parlamentario de Sumar, tras la salida al Grupo Mixto de la segunda diputada del partido valenciano, Águeda Micó. Una fractura que exhibe dos maneras de afrontar la relación con el Gobierno. Si Micó ha exhibido una posición más dura hacia el Gobierno, Ibáñez, portavoz de Iniciativa -uno de los tres partidos integrados en la coalición valenciana de Compromís- es de los que aboga por plantear exigencias pero arropar al Ejecutivo hasta agotar la legislatura, aunque suponga asumir la factura del desgaste. Uno de los últimos ejemplos es la posición sobre la quita de deuda, donde dividirán el voto.

El dirigente insiste en avanzar en políticas de vivienda y señala al PSOE como único responsable de la inacción que, advierte, podría llevarles por delante. Señala la puerta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y, sobre el escenario de las izquierdas, tiende la mano a Podemos pero admite abiertamente la necesidad de buscar una marca distinta a Sumar. "Habrá que desbordar la papeleta y buscar otro nombre". Algo que, a su juicio, hay que empezar a hacer ya.

En plena oleada de incendios, el presidente de Gobierno ha propuesto un pacto de Estado contra el cambio climático. ¿Qué tendría que inlcuir para tener los votos de Compromís?

Lo primero es que se base en criterios científicos, que dicen que la mayor contaminación viene por el transporte de aviones y barcos. Y para ello el presidente del Gobierno y el ministro Óscar Puente tienen que desistir en ampliar el puerto de Valencia, el aeropuerto de Manises, el de Alicante, y otros en el Estado. Planteamos también un impuesto al queroseno -combustible aéreo-, porque mientras pagas impuestos por ir a trabajar en coche o en tren, las aerolíneas no lo hacen por su combustible. Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la justicia social, ni desde la justicia climática, ya que es mucho más contaminante. Por tanto, medidas valientes en el ámbito fiscal y luego redimensionar las infraestructuras, y que los miles de millones que van a destinarse a puertos y aeropuertos, los destinemos a inyectar financiación a las comunidades autónomas para el Cercanías y a convertir en refugios climáticos las escuelas o centros de día de personas mayores.

¿Exigirán, por tanto, negociar con el Gobierno este pacto de Estado?

Claro, un pacto es entre diferentes. No es una estrategia del Gobierno, sino es un pacto entre todos los agentes. El presidente del Gobierno también quiere incorporar agentes sociales como sindicatos y empresariado. Es importante que esté el movimiento ecologista. Y para que el compromiso esté en este pacto de Estado, estas medidas tienen que estar incorporadas.

Con la polémica por la persecución de migrantes en Torre Pacheco, usted planteó ilegalizar a Vox.

Planteé un debate. Nosotros no somos favorables a la legalización de partidos ni cercenar la libertad de expresión. Nunca he dicho que haya que perseguir a Vox por ser racista o por pensar que las personas inmigrantes tienen menos derechos, aunque me parece repugnante. Lo que sí digo es, cuando hay acciones concretas que generan o amparan la violencia, como mínimo se investiga. Y creo que no se investiga porque quizás en la Audiencia Nacional hay demasiada gente que pueda simpatizar con Vox y porque las izquierdas tenemos miedo a ser tachadas de autoritarias o de antidemocráticas.

A raíz de estos episodios de violencia, ha pedido impulsar la ILP para la regularización de migrantes, ¿cree que al Gobierno le falta arrojo en esta cuestión?

Es el Partido Socialista quien está bloqueando esta iniciativa. El PSOE tiene que ser valiente. Al fascismo se le combate dando seguridad material a las familias y defendiendo los derechos humanos. Y en este país sigue habiendo CIEs que son cárceles ilegales, Marlaska sigue siendo ministro y continuamos no regularizando a gente que, en cambio, sí nos parece bien que vengan a trabajar a nuestro país. La gente tiene derechos, independientemente de que trabaje o no, y tampoco me gusta el discurso utilitarista de ciertas izquierdas. La regularización de las personas inmigrantes sería una bonita respuesta a la propuesta de deportar masivamente a gente.

El PSOE tiene que hacer cambios profundos; es imposible que la legislatura rinda si no se resuelve el problema de la vivienda"

El Gobierno cerró el curso político con una derrota parlamentaria, ¿cree que se puede agotar la legislatura?

Yo creo que debe. En un momento de auge del fascismo con un PP entregado a Vox, el Gobierno tiene la obligación de agotar la legislatura. Pero no a cualquier precio, agotarla en condiciones de que se pueda volver a revalidar. Hace dos años nadie creía que existía una mayoría progresista, y se logró gracias a la audacia de una campaña basada en la ilusión, pero también basada en la advertencia de lo que suponía el fascismo. En Valencia particularmente veníamos de que Carlos Mazón firmara el primer gobierno con la extrema derecha, y ser consciente permitió que hoy estemos aquí. Hace falta audacia. El PSOE tiene que hacer cambios profundos, es imposible que la legislatura tenga un buen rendimiento si no se resuelve el problema principal, que se llama vivienda, y ahí es donde tenemos que estar completamente volcados.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso, durante la entrevista. / José Luis Roca

Dice que el Partido Socialista tiene que hacer cambios profundos, ¿a qué se refiere?

Ha hecho unos cambios discursivos, que en esto es verdad que Pedro Sánchez es el mejor, pero la gente también se harta de los cambios discursivos, sobre todo porque generan desafección política. Hace falta que las palabras se conviertan en hechos. En materia de vivienda vamos muy lentos y vamos muchas veces en dirección contraria y eso obliga a hacer cambios profundos con quién las dirige y sobre todo el qué, las políticas concretas.

¿Qué nota le pondría usted a las políticas de vivienda de este gobierno?

La suspendería, claramente. Creo que es muy muy mejorable.

"Si la política de la ministra de Vivienda no responde a los problemas de la gente, sería mejor tener otra"

Apuntaba a "cambios profundos" con quien dirige estas políticas. ¿Cree que la ministra de Vivienda debería marcharse?

Si la política de la ministra de Vivienda no responde a los problemas de la gente, sería mejor tener otra ministra. Es la máxima responsable, sin quitarle responsabilidad al presidente del Gobierno. No vale solamente decir que no hay mayorías parlamentarias progresistas para aprobar las políticas por Junts y PNV. No es suficiente. Hay algunas cosas que ha hecho bien, pero en la cuestión fundamental, que es garantizar que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado, el PSOE ha cambiado de discurso pero no de políticas públicas. Ellos avanzan muy tímidamente, se quedan cortos y la ministra tiene que ser consciente de que será la vivienda y no el racismo lo que se lleve por delante este Gobierno.

¿Puede hacer caer al Gobierno?

La vivienda no va a hacer caer al Gobierno, pero puede hacer que el Gobierno no se revalide y sería un drama. Somos conscientes de lo grave que sería un Gobierno del PP-Vox en España. Pero para evitarlo el PSOE tiene que ser más valiente.

Sumar ha exigido esta valentía, pero hay serias dificultades a la hora de presionar al ala socialista, ¿cómo valora usted su estrategia en el Gobierno? ¿Están haciendo todo lo que se puede hacer?

Los votos son los que son. Nunca comparto el marco de que se le exige responsabilidad al pequeño. El responsable de que no se legisle a favor de la gente es el Partido Socialista. Y ahora que se empieza a hablar de la importancia de las estrategias compartidas en la izquierda, el primer paso es no equivocarse de adversario. La responsabilidad en un sistema parlamentario es de quien tiene la mayoría. Nosotros somos coherentes con lo que votamos. Ahora, si con nuestro voto no llega lo que nosotros queremos porque el PSOE vota otra cosa, el único responsable es quien aprieta el botón.

Una de las principales diferencias en la izquierada es entre los partidos con vocación de transformar y desgastarse, y las que hacen de Pepito Grillo"

¿Teme que a Sumar le pase factura la inacción? ¿Hace falta un puñetazo en la mesa o abandonar el Gobierno de coalición, si no se cumple el acuerdo firmado?

Yo pertenezco a un partido con una tradición de gobernar. Una de las principales diferencias en las izquierdas es entre los partidos que tienen una vocación de transformar y arremangarse, desgastarse, y los que hacen de Pepito Grillo. Yo no tengo duda que los ministerios de Sumar van más rápido que los que no son de Sumar. ¿Desgasta gobernar? Sí. ¿A la gente le desgasta mucho más que no gobernemos? También.

Y sobre el caso de Santos Cerdán, ¿hasta qué punto le puede afectar a Sumar ese desgaste?

Tanto el caso Koldo, como el caso Montoro, a cualquier fuerza que gobierne o que haya gobernado le desgasta. Porque genera un marco de antipolítica y la antipolítica en este país solo da votos a la extrema derecha. Quien crea que estamos en el 15M se ha quedado trasnochado. Estos casos desgastan a todos los partidos, incluso aquellos que no son corruptos.

Sumar consiguió que el presidente del Gobierno presentara un plan de lucha contra la corrupción. Ahora, con el caso Montoro, la pedagogía que tenemos que hacer las izquierdas es que no solo hay un problema de que el bipartidismo tenga políticos corruptos, sino que han permitido que la corrupción haya funcionado en este país los últimos 40 años. Ahí es donde hay que poner el foco. Lo que no puede pasar es que el presidente se relaje con el caso Montoro. No debe relajarse.

Sobre el escenario en la izquierda, Yolanda Díaz abogado por un programa de mínimos para las próximas generales. ¿Compromís estaría ahí?

Compromís tendrá el debate en los órganos, pero en el ADN de Compromís siempre ha estado sumar alianzas. En un momento de emergencia democrática hay que sumar más y mejor. Sin el fetiche de la unidad, pero sin los rencores personales. Ir o no en la misma papeleta puede condicionar que vuelva a haber un gobierno progresista o que gobierne la extrema derecha. Pero tampoco engañemos a la gente. El sistema electoral español es provincial y lo importante es que en cada provincia presentemos una papeleta ilusionante.

En País Valencià puede haber una papeleta de Compromís donde estén Sumar, Podemos e IU"

Yo defenderé que en el País Valencià puede existir una única papeleta que incluya Compromís, Izquierda Unida, a Podemos, a Movimiento Sumar, a gente independiente y a quien quiera sumarse. Pero si queremos que eso funcione, no se puede hacer desde los despachos, tiene que hacerse la práctica diaria, en las calles y las instituciones. Los avances tienen que ser programáticos y tenemos dos años. No vale luego hacerlo unos días antes, porque tenemos que ponernos a pensar el nombre de una cosa nueva que ilusione. Hay que empezar ya.

¿Con Podemos no están rotos los puentes para formar algo así?

Yo creo que quien crea que hacer una oposición viralizable para sacar un par de escaños más y estar enfrente de Abascal, se equivoca. En Podemos entenderán que más allá de la táctica electoral propia de cada marca, no se puede jugar a la ruleta rusa.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso / José Luis Roca / EPC

¿Usted ve viable una alianza que se llame Sumar?

Cada vez que hay elecciones, mi madre me llama para preguntar cómo nos llamamos. Y no me parece un drama. Nos hemos llamado Compromís, Compromís Equo, A la valenciana, Es el moment, Compromís Sumar y nos llamaremos de otra forma. Y esto no quiere decir nada. Es evidente que habrá que desbordar esa papeleta eh y por tanto buscar otro nombre. A poder ser que sea corto, atractivo, fácil de memorizar y que no lo pensemos la semana antes.

¿Y Yolanda Díaz puede liderar esa opción, con la relación que tiene con Podemos?

Cuando llega el momento habrá que poner encima todos los liderazgos, asumiendo que es tiempo de liderazgos corales y compartidos. Creo que no sobra nadie, que falta demasiada gente, pero tampoco podemos dedicarnos a que esté quien no quiere estar esté, porque eso nos quita tiempo y energía.

Sobre liderazgos, ¿Mónica Oltra podría volver a la política?

Yo creo que nunca se debería haber ido de la política activa, creo que fue un error su dimisión, creo que Compromís no aguantó la presión social electoral ni mediática y creo que nos hubiese ido mejor aguantando esa presión. Sin duda alguna, si ella personalmente quiere, será la mejor candidata para ilusionar a los valencianos.