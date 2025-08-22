El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez para hablar de corrupción en el Congreso y llama a seis ministros más

El PP toma carrerilla de cara al inicio de curso y endurece su ofensiva contra el Gobierno en el Congreso, donde ha pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para hablar de corrupción, tras la nueva imputación de un delito de malversación a su mujer, Begoña Gómez. Los populares vuelven a centrar gran parte de su discurso en la corrupción, las cesiones al independentismo y la gestión de migración, y con este fin han llamado también a tres ministras a la Diputación Permanente, el órgano que representa a la Cámara Baja en periodo inhábil, como es el mes de agosto.

La secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, ha anunciado la petición de comparecencia urgente de Sánchez en una rueda de prensa en la sede del PP en Génova, donde ha reclamado explicaciones no sólo sobre su esposa, sino también sobre el proceso judicial de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y que dé cuenta de "los incumplimientos en materia de prevención contra la corrupción" detallados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

La también eurodiputada ha recordado la portada del Financial Times esta semana para poner en cuestión la imagen internacional que, a su juicio, está ofreciendo el presidente del Gobierno. "Solo uno de los casos corrupción que le acechan bastaría para que cualquier primer ministro convocara elecciones", detalló la dirigente, que ha insistido que "esto no ocurre en ningún país de la UE", recordando el caso del exprimer ministro de Portugal, Antonio Costa, que dimitió "no por un caso, sino por una sospecha".

El PP forzará la semana que viene la comparecencia de tres ministros en el Senado, donde tienen mayoría absoluta y al que tendrán que acudir la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles, para explicar su papel en la gestión de los incendios. Unos ministros que el PP también ha llamado a comparecer en el Congreso.

Sin embargo ni la comparecencia de Sánchez ni la de estos ministros están ni mucho menos aseguradas. La diputación permanente deberá votar estas solicitudes, con unas mayorías favorables al Gobierno. Sólo saldrían adelante si Junts y Podemos se unieran a PP y Vox en la exigencia de responsabilidades.

Seis ministros

Pero el partido de Alberto Núñez Feijóo ha querido poner sobre la mesa más asuntos de cara al arranque de curso, y ha solicitado la comparecencia en la diputación permanente del Congreso de otros tres ministros, en comparecencias que nada tienen que ver con los incendios que han enfrentado estos días a Gobierno con comunidades del PP.

Los populares solicitan que acuda la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar la quita de deuda en Cataluña que el Ejecutivo quiere aprobar este mes de septiembre; a la ministra de Migraciones, Elma Sainz, por la crisis migratoria en las islas; y a la titular de Igualdad, Ana Redondo, para que detalle cómo afronta "el machismo imperante tanto en el Palacio de la Moncloa, con el caso Salazar, como en su partido, con el caso Koldo y Ábalos".

Montserrat también ha recordado que a principios de mes pidieron la comparecencia del titular de Transportes, Óscar Puente, para que explicara el caos ferroviario de las últimas semanas, lamentando que a día de hoy no hay fecha para tal comparecencia.

Acusa al PSOE de "polarizar" con los incendios

La eurodiputada, que en su intervención inicial no ha dedicado demasiado tiempo a la refriega política por los incendios, sí ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre este asunto, y ha acusado a Pedro Sánchez de "usar la tragedia de los incendios para polarizar", asegurando que lo hizo en casos anteriores como la dana de Valencia o el apagón.

También se ha pronunciado sobre la última polémica del dirigente popular Elías Bendodo, que llamó "pirómana" a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. Evitando enfrentar estas palabras, Montserrat se centró cuestionar el papel de Barcones, criticando que "con este Gobierno no tenemos frente a un gran organismo de Protección Civil a una técnico, sino a una persona que ha entrado en la confrontaciónn política". "En Europa esto no pasa", ha zanjado.

En este sentido, también ha cuestionado el papel del Gobierno en la gestión de la crisis. "Tiene que hacer lo mismo que la Unión Europea, ofrecer ayudas sin preguntar, sin enfrentar, sin ideología, sin sectarismos"; ha reprochado. "Sin confrontar y sin utilizar a nadie que esté en organismos públicos para enmarañar".