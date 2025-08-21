Sira Rego ve racismo en el intento de Baleares de frenar el reparto de menores migrantes.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado el recurso anunciado por Baleares para pedir la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes no acompañados y ha apuntado a que esta decisión no se debe a la falta de medios, sino al racismo.

A través de un mensaje en la red social Bluesky, la ministra ha señalado este jueves que el Govern que encabeza la popular Marga Prohens "ni siquiera acudió" a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia, en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

"No es falta de medios, es racismo", ha rematado su mensaje Rego, en reacción al movimiento hecho por Baleares y recordando el encuentro sectorial que tuvo que ser cancelado por falta de quorum, ante el plante de las comunidades presididas por el Partido Popular.

La presidenta balear, Marga Prohens, ha anunciado que su Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo y pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados desde desde Canarias, Ceuta y Melilla entre otras comunidades autónomas.

En concreto, Baleares recurrirá tanto el decreto que establece el procedimiento de acogida, aprobado el pasado 18 de julio, como el que está previsto que se apruebe el próximo martes en Consejo de Ministros, que establecerá la capacidad ordinaria de acogida y es el paso previo a que empiece el proceso de reubicación la próxima semana.

Diez comunidades presididas por el PP y Castilla-La Mancha recurrieron ante el Tribunal Constitucional el mecanismo forzoso de reparto de menores migrantes desde zonas con los recursos saturados, aprobado en marzo. La Comunidad de Madrid recurrió además ante el Supremo el segundo decreto del Gobierno, que desarrolla este proceso de reubicación, como ahora ha anunciado que hará Baleares.

Pese a estos recursos, el Gobierno ha manifestado su intención de comenzar con los procedimientos de traslado el próximo 28 de agosto, después de que el Consejo de Ministros apruebe el martes, día 26, un tercer decreto que detallará las cifras de reubicación que deberá asumir cada región y la financiación que corresponde a cada autonomía.