El Gobierno se declara "indignado" por la nueva imputación del juez Peinado a Begoña Gómez: "El tiempo hará justicia"

La nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado, que el lunes comunicó que Begoña Gómez pasaba a estar también imputada por malversación, no ha sorprendido al Gobierno. “Que sorprenda algo de Peinado es difícil”, ha dicho este martes el ministro de Transformación Digital, Óscar López, uno de los dirigentes más cercanos al esposo de Gómez, el presidente Pedro Sánchez. Pero el dirigente socialista sí se ha declarado “indignado”.

"Creo en la justicia y en el derecho. No puede haber investigaciones prospectivas, no pueden investigarle a usted por ser usted y buscarle distintas causas o crearlas”, ha explicado el ministro en RNE, que ha repasado las distintas fases de la instrucción del polémico juez: el rescate de la compañía Air Europa durante la pandemia, la relación de la mujer del presidente del Gobierno con el empresario Carlos Barrabés, su trabajo como directora de un máster en la Universidad Complutense y ahora la contratación de su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, motivo por el que Peinado ha ampliado los cargos a la malversación, uniéndose a los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Gómez tendrá que volver a declarar ante Peinado el próximo 11 de septiembre; Álvarez, un día antes.

“No sé lo que va a tardar esto. Llevamos más de un año y nunca se encuentra nada pero la causa va mutando. Tiempo al tiempo. El tiempo hará justicia. Yo tengo muy claro lo que está haciendo el señor Peinado”, ha insistido López, deslizando la acusación de prevaricación. Hace un año, el propio Sánchez ya se querelló contra Peinado por este motivo.

El Supremo y el cambio de criterio

La nueva decisión del juez supone un cambio de criterio respecto a lo consideraba en mayo. Peinado imputó entonces por malversación al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y descartó investigar a la esposa del jefe del Ejecutivo por este supuesto delito. El magistrado también solicitó un mes más tarde al Tribunal Supremo la imputación por malversación y falso testimonio del Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras interrogarle dentro de esta causa. El alto tribunal rechazó de plano esta petición. “No hay ningún respaldo indiciario”, contestó tajante.

“El señor Peinado tiene el valor el de decir que sabe que existe ese auto del Supremo, pero que no lo ha leído porque no se lo han remitido”, ha recordado López.