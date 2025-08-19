Canarias confirma nuevos traslados de menores migrantes a la Península, pero denuncia que la "improvisación" del Estado continúa

Las esperanzas de Canarias vuelven a caer en saco roto. La reunión bilateral celebrada este martes entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico para abordar los traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo no tranquiliza a los representantes canarios. El calendario para las derivaciones sigue aún sin ejecutarse y el protocolo de acompañamiento sin definirse. "Ni una hoja de ruta clara ni un plan establecido", denunció la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, tras el encuentro en el que sí que se definieron las salidas que se realizarán en los próximos 15 días: nueve chicas pondrán rumbo a la Península el jueves y siete chicos viajarán el domingo. La semana que viene y la siguiente, se harán los traslados de 20 niños por semana.

Pese a los avances, el Ejecutivo autonómico mantiene que el ritmo de los viajes de los niños es lento. "Vamos a tardar un año en realizar las derivaciones y lo que pedimos al Estado es acelerarlas para que cumpla con lo que estableció el Tribunal Supremo", sostuvo Delgado, quien subrayó que la única solución para aliviar la presión sobre las Islas y "acabar con el hacinamiento" es el traslado de los niños asilados al territorio peninsular. Algo que ya dictó el Alto Tribunal hace casi cinco meses en un auto en el que ordenó al Gobierno central hacerse cargo de más de mil menores alojados en Canarias y solicitantes de protección internacional.

Ya el presidente de Canarias, Fernando Clavijo manifestó, tras su reunión con Sánchez en Lanzarote, su decepción por la "improvisación" con el reparto, una opinión que la consejera comparte: "Hoy nos han dicho que no van a derivar a los menores a centros ya establecidos dentro del sistema de protección internacional porque van a crear nuevas plazas". Pero de la ubicación de estas, ni rastro: "Entendemos que no las tienen negociadas y que no saben ni siquiera dónde derivarán a los menores".

Mayor celeridad

La celeridad reclamada por parte de Canarias en el procedimiento, cuyos centros de acogida se encuentran a un 750% de su capacidad, es "necesaria para preparar a los niños". El "desánimo" con el que enfrentan las derivaciones se mantiene y, desde el Gobierno canario aseveran que la peor parte de la "improvisación" se la llevan los menores.

"El Estado incumple con todo aquello que se compromete hacer de una semana a otra", criticó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez. La falta de un calendario de salidas mantiene en alerta a los representantes políticos porque mientras este queda desierto, los niños se encuentran alojados en el 'Canarias 50'. Sin embargo, la derivación de menores a este centro, según lo acordado en un principio, tenía un carácter transitorio y solo era un paso previo a su traslado a la Península. El compromiso por parte del Estado fue que los menores no pasarían más de 15 días en este recurso. Si bien, esto ha quedado en una mera promesa, pues La directora general actualmente acoge a 39 chicos que en los próximos días cumplirán un mes de estancia en el lugar.