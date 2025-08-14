Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

Bendodo critica el "silencio cómplice del PSOE ante la trama de afiliaciones fantasma en Estepona"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha denunciado este miércoles "el silencio cómplice del PSOE nacional y provincial ante la trama de afiliaciones fantasma en Estepona (Málaga) y que fue clave para convertir a Emma Molina en nueva secretaria general del partido en el municipio". "El modus operandi del sanchismo es manipular, controlar y amañar", ha apostillado.

El dirigente 'popular', junto al coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha insistido en que "el juego sucio, la utilización del poder orgánico como cortijo personal y la manipulación interna van en el ADN político de los socialistas", y ha agregado que lo sucedido en Estepona es un "fraude político".

Bendodo ha recordado también lo sucedido en las primarias del PSOE de 2014 cuando, según el informe de la UCO, Koldo "recibió la orden de Santos Cerdán para que incluyese dos votos en la urna de militantes que no habían votado con la intención de favorecer a Pedro Sánchez".