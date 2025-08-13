Intercambio de reproches
El PP ve a Sánchez "responsable" de la "conducta reprochable" de Puente y denuncia el uso de los "incendios como batalla electoral"
Para Elías Bendodo "quien está al pie del cañón" en la solución de los incendios forestales son los gobiernos autónomos y lamentó la ausencia del Ejecutivo central
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ahondó este miércoles en la cruzada que desde el Partido Popular mantiene contra Óscar Puente e hizo “responsable” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la “conducta reprobable” del ministro de Transportes.
“El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la conducta reprochable”, sentenció Bendodo en declaraciones a los periodistas. "No todo vale en política, no se pueden utilizar los incendios como batalla electoral y no se puede ser ministro de España y jugar así con el dolor de la gente".
Desde San Pedro de Alcántara (Málaga) Bendodo aludió a la aparición pública de Puente -minutos antes a la suya- que realizó en Almería. A su entender lo “primero” que debió hacer el ministro era “pedir perdón” por los “insultos y los desprecios” proferidos, a su juicio, con los mensajes que ha ido publicando estos días en redes sociales y en los que el ministro se reafirmó.
Para Bendodo debía haber “pedido perdón a los afectados y hacerlo cuanto antes” porque “quien está al pie del cañón en la solución de los incendios forestales son los profesionales de las comunidades autónomas, los bomberos forestales, los bomberos de los ayuntamientos, la protección civil. Son las comunidades autónomas, los gobiernos autónomos, los que están”, aseveró en respuesta a las críticas de Puente por la ausencia de algunas autoridades autonómicas en la gestión de las medidas de extinción.
Según el dirigente popular, el Ejecutivo de Sánchez ha vuelto a aplicar la misma estrategia que cuando la dana en la provincia de Valencia del pasado octubre y, en lugar de auxiliar a los territorios, optado por la máxima de que "el que necesite ayuda que la pida."
Noticia en ampliación
