Canarias

Clavijo, pendiente de Sánchez para fijar la fecha de un encuentro

Pese a que aún no hay día fijado para la reunión, el presidente del Gobierno de Canarias espera tener la cita "antes de que acabe el mes de agosto"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (i), se reúnen para abordar la crisis migratoria del archipiélago, en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Santa Cruz de la P

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (i), se reúnen para abordar la crisis migratoria del archipiélago, en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Santa Cruz de la P / Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Las Palmas de Gran Canaria

Sin fecha exacta para el encuentro entre Clavijo y Sánchez. El presidente del Gobierno de Canarias aseguró esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación que se reunirá con Sánchez "antes de que acabe el mes de agosto”, aunque aún no hay un día concertado para la cita. Pese a ello, sostuvo que "la voluntad por mantener la reunión es mutua y ya hay conversaciones para fijar la fecha exacta”. 

Entre los asuntos que se esperan abordar durante la cita, resaltó Clavijo, se encuentra “por supuesto” el traslado de los menores migrantes que acoge Canarias y que comenzó este lunes con el desplazamiento del primer grupo de niños solicitantes de asilo a Gijón.

A este se añaden otras cuestiones como la situación económica del Archipiélago o el cumplimiento de la agenda canaria. “Tenemos muchos asuntos de los que hablar, pero es una oportunidad para ajustar las relaciones entre el Estado y el Gobierno de Canarias”, concluyó Clavijo. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents