Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo
La investigación de la UCO sobre la trama Koldo que ha sacudido al Gobierno y al PSOE sigue marcando la actualidad
Las informaciones en torno a la investigación de la UCO sobre la trama Koldo siguen salpicando al Gobierno y al PSOE. Las pesquisas de la Guardia Civil y los tribunales se ha concretado en la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Siga aquí la última hora.
El local nocturno El Ciervo, mencionado en una de los audios de Koldo, fue uno de los clubes en los que la Policía liberó en 2020 a 14 mujeres explotadas
El conocido club nocturno de El Ciervo en Algemesí fue uno de los locales en los que la Policía Nacional liberó en 2020 a 14 mujeres explotadas sexualmente. En la operación policial, llamada Monoikos, se realizaron registros en varios clubes de la provincia de Valencia y también en Alicante, Murcia y Almería con un total de 20 detenidos. Esta operación se produjo precisamente en el mismo local mencionado en una de las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil en el móvil de Koldo García, el exasesor del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Tal como ha publicado Levante-EMV, una mujer se dirigió directamente a Koldo pidiéndole que mediara para que cesasen los controles policiales sobre el club alegando ser una persona "importante para José Luis".
El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
Los audios que fueron interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la vivienda de Koldo García ponen de manifiesto el relevante papel que este desempeñaba en el Ministerio de Transportes, en el que era asesor de José Luis Ábalos. En dos grabaciones se constata que un empresario llega incluso a darle las gracias tras conseguir un contrato de Puertos del Estado, organismo público en el que el hombre de confianza del ministro llegó a ser vocal del Consejo Rector. (Seguir leyendo)
El Parlamento de Navarra celebra hoy la primera sesión de la comisión de investigación sobre el 'caso Cerdán'
El Parlamento de Navarra celebra este martes la primera sesión de la comisión de investigación que analizará las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a personas o entidades vinculadas al 'caso Cerdán'.
El Parlamento navarro constituyó el pasado 3 de julio la comisión de investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas en las cuatro últimas legislaturas.
La comisión, creada a iniciativa de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Conttigo-Zurekin y presidida por Irati Jiménez de EH Bildu, celebra hoy su primera sesión.
El objeto de esta comisión de investigación es analizar las presuntas irregularidades cometidas por personas o entidades vinculadas con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para, en el marco de una "apuesta total por la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático", tratar de "recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", según se detalló en la iniciativa.
Los abogados del socio de Cerdán en la empresa clave de la trama renuncian a defenderlo
La renuncia de los abogados del empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa navarra Servinabar, le obligan a nombrar una nueva defensa. (Seguir leyendo)
"Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo"
Los audios hallados por la Guardia Civil en el móvil del exasesor de José Luis Ábalos no dejan de arrojar más información comprometida sobre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE y los favores que su entorno pudo haber realizado a determinadas personas. En uno de los ficheros que obra en el sumario de la causa, una mujer (con marcado acento brasileño) llama a Koldo para pedirle que medie con los mandos policiales para retirar los controles a un conocido club nocturno situado en Algemesí, el Ciervo. (Seguir leyendo)
Santos Cerdán asegura que es inocente: "No he hecho nada de lo que dice la UCO"
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO".
"Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad", ha dicho este martes en una entrevista de 'La Vanguardia' --mediante un cuestionario escrito remitido a sus abogados-- recogida por Europa Press.
Koldo se comprometió con un constructor a presentarle a jefes de la Policía de Pamplona para que no tuviera “ningún problema” al hacer una obra
El que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García se comprometió con un constructor a presentarle "a los jefes de Sala y de Servicio" de la Policía Municipal de Pamplona "con la finalidad de que el empresario no tuviera "ningún problema" cuando hiciera "alguna edificación, una obra, en lo que es Pamplona y comarca, ¿vale?", según especifica un audio que fue interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aportado al sumario, y al que ha tenido acceso esta redacción. (Seguir leyendo)
De Koldo a Fernández Díaz, pasando por la dana y el apagón: ¿Qué frutos han dado las investigaciones parlamentarias?
Harían falta cuatro autobuses para llevar a todos los comparecientes que solo en los últimos dos años han desfilado por las comisiones de investigación del Congreso y el Senado. Con ellos se podría montar un partido de futbol 7 entre ministros en activo de Pedro Sánchez y exministro del PP, con Mariano Rajoy como capitán; otro de vóley con presidentes y expresidentes autonómicos a un lado de la red y expresidentes y altos cargos del CIS al otro; una timba de mus entre los que han conocido los muros de la cárcel de Soto del Real y, al menos, media universidad con las decenas de profesores y catedráticos que han acudido a dar su opinión. En total 172 comparecencias. Y es que, a falta de que pase el tiempo y alguien acabe recordando esta legislatura, la XV, como la 'legislatura de la amnistía' o la 'legislatura de Koldo, Ábalos y Cerdán', bien podría ganarse el sobrenombre de 'la legislatura de las comisiones de investigación'. Por Miguel Ángel Rodríguez.
Un audio evidencia que Koldo se comprometió a que el Gobierno autorizaría una obra en Navarra: “Es la misma ministra de Medio Ambiente"
Un audio interceptado en una memoria electrónica hallada en la vivienda de Koldo García evidencia que el que fuera asesor del Ministerio de Transportes se comprometió a que el Gobierno socialista autorizaría una obra en Navarra: "Como han nombrado nuevo secretario de Estado y es la misma ministra de Medio Ambiente, esperamos que para el mes de abril, más o menos, primeros de abril, esté resuelto, y entonces ya pueda cumplir lo que prometí", dice de forma literal Koldo García en el archivo, que fue entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el caso Cerdán-Ábalos, Leopoldo Puente.
El PP pide a Sánchez que convoque elecciones anticipadas como le ha sugerido The Economist
El PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reflexione" durante su periodo vacacional y que, como ha dicho The Economist esta semana en un artículo sobre su Gobierno "asolado por la corrupción", "dé un paso al lado" y convoque elecciones generales adelantadas.
Así lo ha expresado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en declaraciones a los periodistas, ante los que ha señalado que si el propio Sánchez utilizó el lunes a The Economist para poner de manifiesto sus "grandes logros" en materia económica, también le tiene que servir lo que señalaba esta misma semana la cabecera inglesa.
Ha criticado también a sus ministros porque le "siguen aplaudiendo" y ha considerado que "flaco favor hacen a la democracia pretendiendo hacerles pasar por unos señores que nada tenían que ver con la verdadera gestión del gobierno", en alusión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos.
