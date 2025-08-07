Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

El Parlamento de Navarra celebra hoy la primera sesión de la comisión de investigación sobre el 'caso Cerdán'

El Parlamento de Navarra celebra este martes la primera sesión de la comisión de investigación que analizará las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a personas o entidades vinculadas al 'caso Cerdán'.

El Parlamento navarro constituyó el pasado 3 de julio la comisión de investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas en las cuatro últimas legislaturas.

La comisión, creada a iniciativa de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Conttigo-Zurekin y presidida por Irati Jiménez de EH Bildu, celebra hoy su primera sesión.

El objeto de esta comisión de investigación es analizar las presuntas irregularidades cometidas por personas o entidades vinculadas con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para, en el marco de una "apuesta total por la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático", tratar de "recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", según se detalló en la iniciativa.