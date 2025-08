PP y Vox prohíben en Jumilla la celebración de dos grandes festividades musulmanas en espacios públicos

El Partido Popular y Vox de Jumilla han aprobado en Pleno una enmienda para impedir que se celebren el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales, ambas previstas para la próxima primavera. Se trata de la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos.

La moción, impulsada por Vox, prevé la modificación del reglamento para el uso de las instalaciones municipales, lugares que desde hace años se han utilizado para celebrar estos actos islámicos.

El motivo que justifica la medida es "impedir la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional".

La iniciativa apela así a la identidad del pueblo y recoge que la Fiesta del Cordero y otras conmemoraciones similares son "prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española", recoge la moción de Vox.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Jumilla se encuenta a unos días de cerrar los presupuestos municipales, que se debaten esta semana.

Podemos llevará el asunto a la Fiscalía

Francisco Lucas, secretario general del PSOE en la Región de Murcia, ha mostrado en redes sociales su rechazo a la iniciativa aprobada en Jumilla. "No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles", ha escrito el líder socialista.

"El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder. Qué irresponsabilidad", ha añadido, criticando que los populares hayan votado a favor de la moción de Vox.

Por su parte, desde Podemos han anunciado que llevarán a la Fiscalía "este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox”. Así se ha expresado el secretario de comunicación de los morados en la Región, Víctor Egío, que recordaba que “los espacios públicos son de todos: de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas y de los que se identifican con ninguna religión”.

Además, Egío recuerda que el artículo 14 de la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación por nacimiento, sexo o religión y que el 16 garantiza la libertad de culto.

Víctor Egío / Podemos

“Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas”. “El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista”, declara Egío.

“Lo único que ofrecen PP y Vox es odio, los jumillanos y jumillanas tienen muchas más necesidades y esto no va a solucionar ninguno de sus problemas”, sostiene el dirigente morado. Por último, Egío asegura que desde la coalición Podemos-IU-AV, a través de su concejala Ana López y su portavoz Virginia Oliver, seguirán trabajando en el municipio “para mejorar la vida de la gente y no crear problemas donde no los hay”.