Sumar anuncia un acuerdo para retribuir dos semanas del permiso parental y presiona para que se apruebe mañana

Sumar ha anunciado este lunes un acuerdo con el PSOE para remunerar dos semanas de permiso parental para los cuidados del menor hasta los 8 años, que se sumarán a las ocho semanas no retribuidas ya existentes, y ampliar en una semana el permiso de nacimiento, hasta las 17 semanas. Sin embargo, aún no está claro que estas medidas se vayan a aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, el último antes del parón vacacional. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha elevado la presión sobre el ala socialista asegurando que de no hacerlo España se enfrentaría a partir del 1 de agosto a una multa diaria de 43.000 euros impuesta por el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE).

"Es una tamaña irresponsabilidad que tiremos el dinero público en lugar de como hay que hacerlo", ha dicho Díaz en una entrevista en Telecinco señalando directamente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por no querer llevar al Consejo de Ministros de este martes la aprobación de estas medidas. Además, la vicepresidenta segunda ha asegurado que la negociación ya está cerrada con María Jesús Montero, responsable de Hacienda, y que, por lo tanto, no entendería más retrasos.

El acuerdo, aún no confirmado en todos sus detalles por el PSOE, ha tardado años en llegar. La exministra de Podemos Ione Belarra ya denunciaba en la legislatura pasada el rechazo de los socialistas a que parte de los permisos para el cuidado de menores hasta los 8 años fuera retribuido, como exigía la Unión Europea. Finalmente, el pacto anunciado por Sumar plantea que a las ocho semanas que componen este permiso se sumarán otras dos, con carácter retroactivo a agosto de 2024, que sí serán retribuidas.

El detalle

Por otro lado, el acuerdo incluye elevar de 16 a 17 semanas el permiso de nacimiento y cuidados hasta que el niño tenga doce meses, de entrada en vigor inmediata; y elevar de 26 a 32 semanas el permiso de nacimiento y cuidado para familias monoparentales, de las que cuatro puedan disfrutarse hasta que el menor cumpla los ocho años.

Además, Sumar ha informado de que a estas medidas "se suma el compromiso político de aumentar una semana de nacimiento hasta completar el total de veinte, entre parentales y nacimiento clásicas". "Los trabajadores/as tendrán derecho desde la aprobación del Real Decreto Ley a 19 semanas de permisos de nacimiento y cuidado, dos de ellas parentales hasta los ocho años de edad, retribuidas al 100%, que se sumarían a las ocho semanas no retribuidas (...) y a la posibilidad de acumular el permiso por lactancia", explican desde Sumar.