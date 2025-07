El juez retira el pasaporte a Pardo de Vera, que reconoce que Koldo era insistente sobre adjudicaciones de obra

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera ha reconocido este lunes ante el juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos era insistente, incluso utilizando "formas inapropiadas" sobre determinadas adjudicaciones de obras de su departamento. No obstante, tanto ella como el también investigado ex director general de Carreteras, Javier Herrero, han negado cualquier intervención en estos expedientes, y el segundo ha precisado que, en todo caso, Koldo les preguntaba por obras ya adjudicadas según han manifestado fuentes presentes en la declaración judicial. La Fiscalía ha pedido para ambos la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España, y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 lo ha acordado.

Pardo de Vera había sido citada junto al al ex director general de Carreteras Javier Herrero por su presunta implicación en la trama de adjudicación de obra pública que estaría encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán. En el caso de Pardo de Vera, también está imputada por la supuesta contratación "irregular" de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos y a ambos --que únicamente han respondido a preguntas del fiscal Anticorrupción Luis Pastor y de su defensa-- se les atribuyen tres delitos de corrupción: Organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Pardo de Vera, que entró a declarar manifestando ante la prensa que lo hacía tranquila, permaneció sobre una hora en el despacho del magistrado, que no le realizó ninguna pregunta, según las mismas fuentes, y sobre la actitud de Koldo ha señalado que avisó a ministro de este comportamiento, pero lo único que consiguió es que el asesor se enterara. Sobre la declaración de Jésica Rodríguez en la empresa pública Ineco, la exresponsable de Adif ya reconoció haber derivado a esta entidad su currículum petición de Koldo, pero no sabía que Jessica era la “sobrina” del ministro, que de eso se enteró después, y cuando se enteró no quiso renovarla el contrato. Ha dicho también que si se llega a enterar que la mujer no acudía a trabajar, no lo hubiera consentido.

Los indicios contra ellos llevaron la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a registrar el pasado 26 de junio sus domicilios, y en el de la expresidenta de Adif los agentes localizaron un documento sobre el suministro de 5 millones de mascarillas --un asunto por el que ya declaró como testigo en 2024-- intervinieron siete evidencias digitales y se hicieron con más archivos. Apunta que ambos habrían ayudado a que "las adjudicaciones proyectadas pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía".

Adjudicaciones y fosforitos

Los investigadores detallaron en un informe que el exasesor de Ábalos, Koldo García, "se valía presuntamente" de Pardo de Vera y Herrero para la "manipulación" de procesos de contratación y destacaron una conversación grabada conversación grabada por éste el el 18 de noviembre de 2020 en la que el exasesor pedía con insistencia a la entonces presidenta del ente público ferroviario una adjudicación para Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) : "Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjame mirarlo", contestó Pardo de Vera a García, que "departía directamente" con la dirigente de Adif. Apenas un mes después de la conversación, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias por importe de 592.053 euros, expuso la UCO.

Meses antes, el 28 de enero de 2019, Koldo envió a Pardo de Vera una imagen con los resultados de las ofertas presentadas a una licitación para el proyechabríae la línea de alta velocidad en Extremadura, "previamente remitida" al asesor por un directivo de Acciona. Según relataban, en la imagen aparece subrayada en amarillo fluorescente la línea del resultado de una UTE, mientras que la oferta de Acciona se ve pero "en un color mucho más tenue". Horas más tarde, añaden, Koldo García escribió a la presidenta de Adif para que mirase la foto, "mostrando su descontento" por la empresa que obtuvo la mayor puntuación: "Nos ha jodido un poco".

Director de Carreteras

Javier Herreros, ex director general de carreteras, a la llegada a la Audiencia Nacional / José Luis Roca

En cuanto al exdirector general de Carreteras, el juez señaló en el auto en el que ordenaba el registro de su domicilio la existencia de indicios de que hhabríafavorecido "de manera recurrente" a "diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública", mencionando específicamente a Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR). El magistrado, que se hizo eco de las averiguaciones de la UCO, recogía una conversación de WhatsApp entre Herrero y Koldo de abril de 2019 en la que el primero le dice al segundo: "Bingo!!! En Logroño". Los agentes lo vinculan a una adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros.

Aludía también al "proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario (Sevilla)" para destacar "el interés mostrado por Koldo, y especialmente por Cerdán, para que se cerrase la tramitación de dicho expediente", que se acabó adjudicando a Acciona por 71,4 millones de euros. La investigación apunta igualmente a la presunta incidencia de Koldo en Herrero para "favorecer a la constructora OPR" con "la presunta adjudicación fraudulenta" del proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias); y para la aprobación de un modificado relativo a las obras en la autovía A-32 (Linares-Albacete) y en la carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil.