El Gobierno se agarra al caso Montoro y a la inmigración para pasar al contraataque ante sus casos de corrupción

Moncloa y Ferraz han alienado sus discursos para intentar dejar atrás su estrategia a la defensiva ante la presunta trama de corrupción en sus filas y pasar en tromba al contraataque. Del caso Cerdán al caso Montoro. Dirigentes y ministros socialistas aprovecharon la imputación de Cristóbal Montoro y todo su equipo en el ministerio de Hacienda por modificar leyes a cambio de pagos de gasísticas para acorralar a Alberto Núñez Feijóo. Agarrándose a que el líder del PP recuperó para su equipo económico a uno de los imputados, el ex secretario de Estado Miguel Ferré, buscaron neutralizar las “lecciones” de los populares contra la corrupción y agitar el argumento de que los socialistas actúan contra ella y los populares “la tapan”. “Feijóo no ha venido a regenerar nada. Ha venido a restaurar lo peor, se lanzaban desde Ferraz, mientras la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, exigía al líder del PP “rendir cuentas”. "Feijóo, alumno de M.Rajoy", resumía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en alusión a sus parcas explicaciones de que se investigue lo que se tenga que investigar.

Pedro Sánchez señaló tras desvelarse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán que la reacción del PP se convertiría en una suerte de efecto bumerán, en referencia a juicios en marcha por presunta corrupción. Hasta el punto de que retó a Feijóo a presentar ya una moción de censura “porque después del verano igual empiezan a sucederse las muchas causas que tiene pendiente el PP”. Entonces, avanzó, “se verá quienes son los delincuentes de verdad”. En privado se apuntaba a los meses de otoño y noviembre y, fundamental, a capítulos pendientes en los tribunales de los casos Gürtel y Kitchen, la denominada ‘policía patriótica’.

No se ponía en el radar esta investigación, que llevaba en marcha siete años, pero tras desvelarse se ha movilizado a toque de corneta para explotarlo políticamente engordando el ‘y tú más’. “Entonces M. Rajoy recibía sobres procedentes de mordidas que Bárcenas le entregaba, fue el que nombró a Montoro sin saber a qué se dedicaba, a Jorge Fernández Díaz, sin saber a qué se dedicaba…y su relevo es uno que veraneaba con un narco sin saber tampoco a qué se dedicaba”, atacaba a través de las redes sociales el ministro de Transportes, Óscar Puente. Desde el PSOE se afanaban por trazar una línea continuista con la actual dirección popular: “Montoro es pasado, pero también es presente del PP”. El PP "tuvo la Kitchen, tiene la Gürtel y ahora una Kitchen económica”, aseguraba por su parte el ministro de Transformación Digital, Óscar López para acusar a Feijóo de "echar balones fuera".

La presunta trama de mordidas a cambio de obra pública ha hundido al PSOE en los sondeos, llegando a poner de acuerdo en ello al CIS con las encuestadoras privadas, y amenaza a Pedro Sánchez con perder el apoyo de alguno de sus socios para continuar la legislatura. Un momento de máxima debilidad que buscan sacudirse poniendo al PP ante su espejo. Una forma de taponar una mayoría alternativa, cuando Junts y PNV han dado avisos de poner en cuarentena su apoyo al jefe del Ejecutivo. No se trata tanto de taponar trasvases de votos, sino de diferenciar una corrupción supuestamente acotada con una que tildan de sistémica. En la dirección socialista trasladan que el efecto electoral de la corrupción en sus filas se traduce más en la desmovilización que el salto de electores entre bloques.

Los socialistas presionaron al líder de la oposición desde que estalló este caso para poner en duda su falta de explicaciones, cuestionando el “silencio de Feijóo”, y su falta de contundencia al no abrir un expediente de expulsión a Montero. El jueves a mediodía el exministro popular renunciaba a su militancia y en el PSOE subían la apuesta haciendo una lista de “imputados e imputadas del PP que siguen con carné del partido”. En Génova descargaban en Montoro las explicaciones, marcaban distancias con el ex ministro al no tener “ninguna vinculación laboral” con el partido y rechazaban equiparar este caso con la presunta trama por la que está en la cárcel el ex secretario de Organización del PSOE: “aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen...".

“El PP tiene un problema sistémico y estructural en su partido con la corrupción. No es capaz de tomar decisiones ni de apartarlos. Todo lo contrario, les hace homenajes, les aplaude o los pone en los equipos de trabajo con Feijóo”, denunciaba la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya marcó esta estrategia al lanzarse durante su comparecencia en el Congreso por el caso Cerdán a contabilizar los casos de corrupción en su Gobierno frente a los de ejecutivos anteriores del PP. Entonces llegó a asegurar que “mi Gobierno, junto al de Zapatero, han sido los más limpios de los últimos 50 años”. En Ferraz sentencian ahora que “el PP no ha cambiado”.

El otro frente de contraataque abierto por el Gobierno tiene que ver con las políticas migratorias. Un choque ante el que han pasado de retratar a Feijóo como “cómplice” de las posiciones “xenófobas” que atribuyen a Vox, a definirlo como “competidor”. Durante la visita de Pedro Sánchez a Mauritania el pasado miércoles, uno de los ministros socialistas que lo acompañó remarcaba el mensaje de fondo de los objetivos de la cumbre bilateral con este país subsahariano. “Contraponer” las políticas del Ejecutivo basadas en la convivencia y la integración y colaboración con los países de origen, entre otros aspectos en la lucha contra la inmigración ilegal, frente a un PP a quien “le marca el paso Vox”. El propio Sánchez, durante la declaración institucional junto a su homólogo, Mohamed Ould Ghazouani, reivindicaba la inmigración como fuente "de la buena situación económica" de nuestro país y apostaba por reforzar la cooperación para “garantizar una migración segura y ordenada.

Menores migrantes y delitos de odio

El ministerio de Interior celebró al día siguiente una reunión extraordinaria para analizar la marcha del plan de lucha de ese departamento contra los delitos de odio, en el contexto de los altercados contra inmigrantes en la localidad murciana de Torre Pacheco. "Ninguna estadística avala que el aumento de la inmigración se traduzca en aumento de la criminalidad; la criminalidad no va ligada al fenómeno migratorio", subrayaba tras el encuentro Fernando Grande-Marlaska, para acusar a "la ultraderecha" de las "invitaciones a cacerías y persecuciones".

El boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la distribución de menores migrantes llegados a Canarias, como consecuencia del decreto convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril, ha encendido todavía más este choque. El plantón de los consejeros del ramo a la conferencia sectorial de infancia, evitando su celebración por la falta de quorum, llevó a ministros del Ejecutivo a calificar directamente a los populares de “posiciones racistas”. Así lo calificó la propia ministra del ramo, Sira Rego, abriendo una espita a la que se sumaron otros miembros del Gobierno.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recordó que es "obligatorio" el cumplimiento de la ley y acusó a Alberto Núñez Feijóo, de "abrazar la xenofobia que le marca Vox" y utilizar a los menores migrantes como "chivo expiatorio" en una estrategia dirigida a "intentar erosionar al Gobierno". Un choque que no amenaza con remitir, después de que el Ejecutivo anunciase que mantiene su hoja de ruta para iniciar el trasladado de menores el próximo 28 de agosto.