Los investigadores dudan de la desvinculación real de Montoro de Equipo Económico por cómo repartió su participación al volver a Hacienda

Cuando se levanta el secreto que pesa sobre un sumario, quedan al descubierto las distintas líneas de investigación seguidas por fiscalía y, en el caso Montoro, Guardia Civil y Mossos, para tratar de desentrañar la forma de trabajar de la presunta trama de corrupción desarticulada. Una de esas líneas pasa por desentrañar si el exministro Cristóbal Montoro se desvinculó realmente del despacho que fundó, Equipo Económico, cuando dejó el Gobierno de José María Aznar. Las dudas de los investigadores surgen por la forma en que se desprendió de sus acciones, según consta en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La fiscal Anticorrupción adscrita a la causa, Carmen García Cerdá, considera sospechoso que cuando Montoro se desprendió de su participación "no se ejercitaran derechos de adquisición preferente. Añade que "llama la atención que el paquete del señor Montoro acabara en manos del señor Martínez Rico (que parece no detraía ingresos del despacho acorde al porcentaje de participación formal), así como en las de su hermano (del que no consta el ejercicio de funciones, ni toma de decisiones, ni representaciones o autorizaciones en cuentas, ni flujos de renta inherentes a su participación, por otro lado nada desdeñable)".

El escrito señala que el hermano del exministro "a su vez pudiera parecer que repartió dichas participaciones al resto de socios", pero "no en función al porcentaje de estos en el momento de la transmisión (quedándose fuera del reparto el accionista mayoritario), sino aproximadamente coincidente con los existentes en 2008 cuando el señor Montoro permanecía en el despacho".

En opinión de la representante del ministerio público, ello "redundaría en el mantenimiento del estatus, del control societario, de condiciones o pactos entre socios". De ahí considera que sería necesario "ahondar en la investigación de dicha operación" de la desvinculación efectiva para determinar si fue tal, las capacidades de decisión y control de cada socio, así como los eventuales pactos entre ellos, las ventas condicionadas que se pudieran producir y cualquier otra circunstancia.