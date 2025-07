Yolanda Díaz critica las "políticas timoratas" del Gobierno en materia de inmigración y pide regularizar ya a 500.000 migrantes

Yolanda Díaz carga contra las "políticas timoratas" del Gobierno en materia de inmigración y pide impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para "regularizar ya" a 500.000 migrantes residentes en España. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha pedido "actuar" para abordar políticas migratorias después de los enfrentamientos violentos de Torre Pacheco, y ha acusado a Vox y a PP de "azuzar la violencia", llamando al partido de Alberto Núñez Feijóo a fijar un "cordón democrático" a Santiago Abascal: "No se llega a La Moncloa de la mano de la extrema derecha".

"En relación a las políticas de migración, lejos de hacer lo que hacemos, que son políticas timoratas, yo voy a ser clara. Tenemos una ILP con 500.000 personas que están en nuestro país que tienen que estar regularizadas ya", defendió la líder de Sumar en el Gobierno. Se refería así a la propuesta legislativa firmada por 700.000 personas que el Congreso admitió a trámite en abril de 2024 con el apoyo de todos los partidos salvo Vox. La falta de avances en las negociaciones abocó la iniciativa al limbo parlamentario pero el Gobierno anunció a medidados de marzo su intención de impulsar la norma antes de verano para corregir los efectos del nuevo reglamento de Extranjería, que dificultó la obtención de la nacionalidad en algunos casos.

La dirigente también vinculó los episodios violentos de estos días con el "malestar social", y ha señalado que la "mala situación" de ciertos sectores sociales alimentan a "la extrema derecha", argumentando así la necesidad de un "giro social" para "reparar" ese malestar y evitar que este tipo de episodios se repitan. "De ahí el énfasis en dar el giro de manera potente en lo social", defendió: "Si no damos ese giro social, si no arreglamos los problemas en España, esto va a ser la sintonía", continuó Díaz.

Preguntada sobre la actuación policial en Torre Pacheco, Díaz reveló que ha estado "en conversación permantente con el ministro del Interior". "No me atrevo a decir si se actuó tarde o no, lo que es verdad es que hay que actuar", comenzó. "Pero es verdad que tenemos un problema social, y se ve con los datos del CIS que la ciudadanía española no quiere odio", algo que a su juicio "es un elemento construido que está agitando la exrema derecha".

La dirigente apuntó directamente al líder del PP, asegurando que "la irresponsabilidad del señor Feijóo es mayúscula", llamándole a que "se aleje directamente de la extrema derecha"."No va de cordón sanitario, va de cordón democrático. Y los que están azuzando hoy a la extrema derecha es también el Partido Popular. Lo que tiene que decir el señor Fejo es de qué lado está", argumentó la dirigente, defendiendo que "Vox no es un partido de Estado, como ha dicho el señor Tellado", llegando a asegurar que "Vox está fuera del marco del marco constitucional y del marco de la Unión Europea".