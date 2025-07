Sumar, en tensión ante el riesgo de nuevas divisiones por la financiación singular para Cataluña

El acuerdo entre Gobierno y Generalitat para un sistema de financiación singular para Cataluña tensiona de nuevo las filas de Sumar, donde las diferencias internas respecto a este asunto no le permiten a día de hoy garantizar sus votos para una eventual reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), donde debería materializarse la reforma. Mientras en Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca vinculan su eventual apoyo a que el modelo también beneficie a sus territorios, en Izquierda Unida tienen dudas sobre el concepto de ordinalidad, que implica que recibirá más financiación el que más aporte al sistema. Una fórmula que comprometería seriamente a Andalucía, el feudo donde IU tiene mayor presencia.

El texto anunciado este lunes no concreta plazos ni fórmulas para el nuevo sistema. Y hasta entonces contiene la respiración la coalición de Yolanda Díaz, que ya vivió fortísimas tensiones hace un año, cuando se anunció el acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa donde se anunciaba este nuevo modelo. El anuncio generó entonces una gran división interna entre las distintas fuerzas de la coalición de izquierdas. Por entonces, hicieron notables esfuerzos por cerrar filas, y evitar la exhibición de una fractura que sin embargo se mantiene a día de hoy. El acuerdo alcanzado en el grupo parlamentario ENTONCES fue evitar tomar posiciones hasta que hubiera un texto legal sobre el asunto, para evitar el desgaste público de la división.

En IU, que entonces se opuso vehementemente al sistema por su rechazo a la "ordinalidad", al considerar que rompía la solidaridad interterritorial, se mantiene hoy más cauto. El partido admite estar "expectante" para leer la letra pequeña de la reforma legal que tendrá que votarse en el Congreso, y que a día de hoy no tiene los votos garantizados. Hasta ahora, señalan, el acuerdo contiene generalidades que no deben valorar. Este lunes, el portavoz de IU Enrique Santiago dio su visto bueno siempre que "no genere nuevas desigualdades respecto a otros territorios" y sea "extrapolable" a todas las comunidades. Voces de las formaciones apuntan a otra línea roja: "Andalucía no puede salir damnificada".

En Compromís ya advirtieron también el año pasado que no aceptarían el acuerdo si no abordaba la "singularidad" valenciana. Hoy la posición no ha cambiado, y ponen exigencias para dar su apoyo. Así, advierten que si no se soluciona la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y se concede una "condonación de deuda", no lo respaldarán, según declaró este lunes la diputada de Compromís Águeda Micó, hoy en el grupo Mixto. Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, con un diputado cada uno, también manifestaron entonces, y mantienen ahora, que sus respectivos territorios también deben verse beneficiados en ese modelo de financiación. Una posición que mantienen a día de hoy.

División en Movimiento Sumar

Pero ni siquiera Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, se libra de las tensiones. Este lunes, La co-coordinadora Lara Hernández trató de cerrar filas en torno al acuerdo, y vio el debate como una "oportunidad" para replantear el modelo fiscal, centrando sus críticas en las comunidades del PP: “Esta negociación abre un debate imprescindible sobre la reforma del sistema de financiación autonómica”.

Sin embargo y pese al intento de evitar escenificar de nuevo la división, la voz más crítica contra el 'cupo' catalán dentro del partido fue el entonces jefe económico de Sumar y hoy co-coordinador junto a Hernández, Carlos Martín Urriza, que advirtió de los riesgos y aseguró que la nueva propuesta fiscal para Cataluña supondría "el primer paso serio en la demolición del sistema actual" y "conduciría a un sistema menos redistributivo de la renta y la riqueza"".

Urriza, que en primavera fue nombrado coordinador de Movimiento Sumar tras la dimisión de Yolanda Díaz como líder del partido, aseguraba que "no necesitamos soluciones singulares sino generales", y advertía que el sistema pactado "pone en riesgo la distribución y redistribución justa (...), que consagra el artículo 40 de la Constitución Española. La cesión de soberanía fiscal no amplía el Estado federal, sino que lo debilita".