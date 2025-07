Las Fuerzas de Seguridad siguen desde febrero la ofensiva ultra contra los migrantes

El aluvión de mensajes de agitación ultra relacionados con los sucesos de Torre Pacheco había conseguido ya este lunes una audiencia conjunta de 51 millones y medio de personas solo en redes sociales, según fuentes de la Seguridad del Estado. Lo que en Interior se considera una campaña formal de desestabilización del orden público ha alcanzado 10 millones de interactuaciones con mensajes xenófobos, racistas o extremistas, según las mismas fuentes.

Torre Pacheco es el ensayo más exitoso, hasta el momento, de un plan más amplio. Desde el pasado mes de febrero, especialistas en amenaza radical de las Fuerzas de Seguridad vienen siguiendo preparativos de miembros de la extrema derecha en España para agitar algaradas contra inmigrantes este verano, y precisamente con el argumento ahora en boga en ese mundo: la deportación de inmigrantes delincuentes.

Las noches de violencia en Torre Pacheco son plasmación de lo que esos especialistas venían esperando, si bien “no es la primera ocasión este año”, indican fuentes próximas a esta investigación.

Los mismos investigadores siguen la atomización en grupos locales más o menos autónomos de los extremistas que se están reclutando con esta campaña. Atribuyen a sus promotores el objetivo de consolidar, a partir de sucesos similares este verano, un movimiento xenófobo violento de corte europeo que hasta ahora no terminaba de cuajar en España.

Ensayos

Pese al volumen que está alcanzando y el correlato político que le da Vox, lo de Torre Pacheco no es un hito fundacional. Los investigadores unen el fenómeno a otro ensayo frustrado en Alcalá de Henares, hace tan solo unos días. El 4 de julio, a raíz de la violación de una joven atribuida a un extranjero, una galaxia de cuentas ultras en redes sociales convocó una manifestación no autorizada en la localidad madrileña. Fue un fracaso: aunque acudió medio millar de radicales, no se unió la población local.

En esa convocatoria estaba presente como catalizador el Núcleo Nacional (N+N), evolución de Noviembre Nacional, a su vez evolución del magma de escraches ultras organizados ante la sede federal socialista de la calle Ferraz de Madrid en el invierno de 2023 a 2024.

La agitación ultra en redes fue intensa también en el verano pasado. Una llamada a la "reconquista" del líder de Democracia Nacional / El Periódico

El intento alcalaíno -donde la campaña sigue activa- y el de Torre Pacheco ha seguido la mista pauta que en Gata de Gorgos (Alicante) el 30 de junio de 2024. Una semana después del asesinato a golpes de un vecino, integrantes de la organización neofalangista Hacer Nación agitaban una marcha callejera de protesta. El grupo hace ósmosis de seguidores con N+N y la organización juvenil Revuelta, próxima a Vox.

Deportémoslos

Un crimen protagonizado por magrebís -nunca por ingleses, franceses, rusos… - cuya difusión cause la indignación popular; viralización del caso; guarnicionado de la campaña con mensajes falsos; creación de portales de captación…

Aunque los preparativos vienen de más lejos en el tiempo, a finales de enero se hizo visible el primer nuevo banderín de enganche en Telegram. Fue una cuenta supuestamente europea (en realidad creada en España) bajo el nombre Deport Them Now EU. Entre sus principios, promover “la más masiva deportación en la historia de Europa”. Entre sus símbolos, el sol negro, emblema céltico patrimonializado por los nazis.

La cuenta simuló la creación de capítulos en Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia o Irlanda que no son los auténticos grupos de la llamada White Brotherhood (hermandad blanca) europea.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en rueda de prensa este lunes. Detrás, la foto del anciano de Torre Pacheco agredido por tres magrebís. / Alejandro Martínez Vélez Europa Press

El pasado 22 de junio afloró, también en Telegram, Deport Them Now Spain como canal independiente, el más vinculado a las algaradas de Torre Pacheco, pero no el organizador. “Es un escaparate, y muestran solo lo que quieren que se vea”, explica una de las fuentes consultadas.

Grupos de confianza

Según este especialista, este tipo de canales son el reclamo para el chateo multitudinario de ultras. El movimiento se sazona con la creación de una factoría de memes, emojis y emblemas, en este caso neonazis e islamófobos, que descargarse de Telegram para emplear en todo tipo de mensajería telefónica en la que identificarse como miembro de la tribu.

Entre esa manada de chateadores atraídos a cuentas como Deport Them Now se escoge a los que pasen ciertos filtros, para integrarlos en unos llamados “grupos de confianza”. En esos grupos más sofisticados se intensifica el adoctrinamiento, y el prosélito se ve premiado con que le dejen colaborar, como ocurre, salvando las distancias, con el reclutamiento yihadista online.

A la iizquierda, uno de los memes distribuidos durante los altercados. A la derecha, los stickers nazis en un canal de agitación son de fabricación rusa. / El Periódico

El seguidor selecto pasa entonces a chats en los que -como ocurrió, también salvando las distancias, con las algaradas de Tsunami Democràtic en Catalunya- los integrantes se intercambian avisos de por dónde avanzan patrullas policiales, identidades de enemigos o puntos de reunión.

Patrulleros

Otras fuentes policiales indican que en esta ocasión se busca una capilaridad local, o sea, chats a nivel autonómico para movilizarse, y estos a su vez propagados por chats de ciudades, e incluso de barrios.

Se copian aquí técnicas de las patrullas ciudadanas contra la delincuencia y de grupos organizados contra okupas o carteristas en Madrid y Barcelona, indican las fuentes consultadas.

Eco de la campaña ultra española en una cámara de eco xenófoba en Reino Unido / El Periódico

Este lunes, Deport Them Now Spain ha sido oscurecida en Telegram (salvo para sus integrantes) porque la cuenta “ha sido usada para diseminar violencia”, indican los administradores de esa red de mensajería.

Antes de que lo apagaran, el chat animaba a los grupos locales a recolectar todo tipo de sucesos protagonizados por “moros”, darles visibilidad con vídeos o fotos, vigilar y organizarse para reaccionar en las calles. Han de ser la base para dar continuidad al movimiento después del verano.

A la europea

Todo este movimiento copia los esquemas de funcionamiento de otros en Europa. Su modelo más próximo ha estado en las islas británicas, y proviene del verano de 2024.

En Coolock (Irlanda), en julio del 24 se produjeron algaradas xenófobas y contra fuerzas policiales después de que trascendiera un rumor sobre la conversión de un viejo almacén de pinturas en centro de recepción de inmigrantes irregulares. Al cabo de una semana de protestas, el 15 de julio la Garda irlandesa practicó 15 detenciones de alborotadores. El local fue incendiado, y también varios vehículos policiales, pero el incendio más grande recorrió las redes sociales.

El 29 de julio, en Southport (Reino Unido) un joven apuñaló a tres niños e hirió a otros diez en un club de yoga y baile. Esa semana, tras una intensa campaña de desinformación, extremistas de toda Inglaterra acudían a los disturbios en la ciudad, y a tratar de quemar la mezquita.

Lanzamieno de una bengala durante los disturbios en Torre Pacheco del pasado sábado. / El Periódico

En el caso español se ha visto un rasgo local en las algaradas: el uso de bengalas para señalizar, que se atribuye a la participación de ultras del fútbol.

Refuerzos y mentiras

“Hay muchas unidades trabajando y no desde ayer”, ha asegurado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se refiere a que el fenómeno se vigila desde hace tiempo, y que no solo intervienen equipos de seguridad ciudadana y antidisturbios. Fuentes de Interior han confirmado a este diario la incorporación de 40 miembros más de los GRS (Grupos Rurales de Seguridad) de la Guardia Civil a Torre Pacheco, en previsión de un agravamiento de los incidentes, y después de que haya proliferado una nueva convocatoria ultra.

Es para los días de esta semana. Se llama a una nueva “cacería” en un territorio fértil para la desestabilización, la localidad que en los chats ultras llaman “Torremoro” por la alta incidencia de población magrebí entre sus 40.000 habitantes.

Los dispositivos policiales desplegados hasta ahora, si bien han sido criticados como escasos dentro de la propia Guardia Civil, de momento han conseguido que ultras y magrebís no lleguen a tocarse en la calle -"la campaña busca la acción-reacción", explica una de las fuentes policiales consultadas-, si bien no han podido evitar que el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes haya provocado un número no cerrado de heridos, entre los que se encuentra un policía alcanzado por un adoquín en la boca.

La acción de las “milicias digitales” que calientan el ambiente -el término es de otro experto de la seguridad del Estado- se apoya en la desinformación. La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio de Interior tiene detectada una intensa campaña de mensajes falsos con “alta posibilidad de ramificaciones”, informan las mencionadas fuentes, que podrían provocar más incidentes violentos en otros puntos de España.

Entre las narrativas falsas están la difusión en redes sociales de identidades de magrebís como autores de la paliza al anciano de Torre Pacheco que está en el origen de la protesta, la difusión de vídeos falsos de esa agresión y un comunicado falso del ayuntamiento de la localidad murciana sobre inseguridad en el municipio que llegó a repicar… Pravda, uno de los principales canales de la desinformación rusa.