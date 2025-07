Andalucía estudia un recurso al acuerdo de financiación y Moreno aspira a liderar el frente común de las comunidades

Barcelona acoge este lunes una comisión bilateral Estado-Generalitat que se señala como clave para la nueva financiación de Cataluña. El modelo que se sanciona fue el que pactó el PSC y ERC para lograr la investidura de Salvador Illa. La Generalitat aspira a recaudar todos los impuestos, dará una cuota de solidaridad y respetará el principio de ordinalidad. El objetivo es que Cataluña recaude todo el IRPF en 2026.

¿Quiénes están en contra?

Aún quedan muchos flecos por cerrar pero el resto de comunidades, incluidas las socialistas, velan armas. Asturias y Castilla La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE, han mostrado públicamente su rechazo a un sistema que da un vuelco total al modelo actual y que consideran que quiebra el principio de solidaridad y la igualdad entre territorios. Las otras dos comunidades gobernadas por el PSOE son Navarra, que goza del cupo foral vasco como Euskadi, y Cataluña, que es quien ha diseñado este acuerdo. El resto de presidentes autonómicos del PP están en pie de guerra y desde Andalucía Juan Manuel Moreno se ha ofrecido para liderar un frente común que frene ese acuerdo bilateral. Una "financiación singular" para Cataluña que creen que exigiría una reforma constitucional, desmantela el actual sistema con un acuerdo entre dos, al que no han estado invitadas el resto de comunidades, y que califican de "atentado" contra el sistema tributario actual.

¿Cuándo llegará al Congreso?

La comisión bilateral de este lunes es solo un primer paso. Debe registrarse en el Congreso una proposición de ley que permita a Cataluña recaudar el IRPF. Hasta ahora había cedido parcialmente un tramo a las comunidades, sobre el que los gobiernos autonómicos pueden subir o bajar la presión fiscal, pero no la recaudación. La Generalitat se prepara para reforzar la plantilla de su Agencia Tributaria catalana y poder cumplir con el pacto con ERC. El líder de los independentistas, Oriol Junqueras, aseguró a pocas horas de este encuentro que el acuerdo de su partido no está garantizado si no llega a la “plenitud” del acuerdo.

La cita en Cataluña llega en un momento en el que Pedro Sánchez, tras los escándalos por corrupción, quiere amarrar el apoyo de sus socios en el Congreso. Ya para la investidura, en noviembre de 2023, el PSOE acordó con Junts la cesión del cien por cien de los impuestos a la Generalitat.

¿Qué dice la ministra de Hacienda, candidata del PSOE en Andalucía?

Frente al coro de voces unánime en contra de estas cesiones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es candidata del PSOE en Andalucía, niega que vayan a existir privilegios. "Mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España y una socialista al frente del Ministerio de Hacienda nunca jamás va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades", proclama la vicepresidenta, que niega que vayan a darse desigualdades. El Gobierno niega que se trate de un cupo o un concierto similar al vasco. Su oferta es que todas las autonomías que quieran puedan también sumarse a recaudar y gestionar sus impuestos, a cambio de una cuota de solidaridad al Estado.

La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, la ha acusado de cometer "la mayor traición" a Andalucía y su Gobierno ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional.

¿Qué financiación pide Andalucía?

Moreno se ha ofrecido a liderar desde Andalucía un frente autonómico contra el acuerdo del concierto catalán: "Ceder el 100% de los impuestos a un territorio es romper el principio de igualdad y el principio de solidaridad", avisa.

Andalucía lleva años denunciado que el actual sistema de financiación, aprobado en 2009 y que debería haberse revisado cinco años después, hace ya más de una década, perjudica a la comunidad. Los datos corroboran que las comunidades más perjudicadas en el reparto anual, atendiendo a la financiación por habitante, son la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Cada andaluz recibe 183 euros por debajo de la financiación media ajustada por habitante, según datos de Fedea en 2022. La Junta calcula un agujero cada año de unos 1.500 millones de euros.

¿Qué dicen los expertos?

Los expertos se muestran mayoritariamente en contra del modelo que persigue Cataluña y alertan de las consecuencias. Aparte de dudar de su constitucionalidad, el foco está puesto en cómo mantener la solidaridad entre territorios. El principio de ordinalidad, que exige la Generalitat y que ya estuvo sobre la mesa en la negociación del actual sistema de financiación, supone que las comunidades reciben del Estado en proporción de lo que aporten. Si Cataluña es la segunda que más da al Estado, debe conservar esa posición en el ranking cuando se reparta la tarta de ingresos entre las comunidades. Hay tres comunidades que son contribuyentes netas al sistema, es decir reciben menos de lo que aportan: Madrid, Cataluña y Baleares. Si el modelo catalán se extendiera a todas las comunidades los ingresos del Estado se desplomarían “hasta 30.000 millones de euros” y se aplicara la ordinalidad se perderían 26.000 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero para mantener la solidaridad?

¿Por que es un frente político clave en Andalucía?

La ministra Montero pudo vivir en primera persona cómo el agravio es un motor y un argumento político que genera muchas adhesiones. "Andalucía como la que más" siempre ha funcionado en esta comunidad. El 28-F, en la celebración del Día de Andalucía, Moreno lanzó un reto directo a Montero contra la quita de deuda, asegurando que era “ilusionismo contable”, rechazando la oferta y pidiendo euros contantes y sonantes.

El Ministerio ha puesto sobre la mesa andaluza más dinero que a ninguna otra: 18.791 millones de euros y defiende que Andalucía recibe más dinero que nunca desde el Estado: más de 53.700 millones en siete años.

Moreno abogó en su discurso por "mantener la caja común de todos los españoles que sostiene el Estado de Bienestar y reivindicar una España sin privilegios, con los mismos derechos y obligaciones" y afirmó que "sin una financiación justa, el autogobierno de Andalucía se diluye y los derechos de los andaluces se limitan", lo que le llevó a cosechar rotundos aplausos que desde la vicepresidencia del Gobierno dijeron que estaban orquestados. Lo cierto es que la financiación de Cataluña es un problema importante para Montero como candidata andaluza.