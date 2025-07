El director de Carreteras imputado reclamó a Ábalos colocar a su gente en el Ministerio de Puente: "A ver si hay un puesto con Óscar"

Javier Herrero, el director general de Carreteras imputado en el caso Koldo, maniobró con José Luis Ábalos y con Koldo García para colocar a gente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Óscar Puente y ocupar él de nuevo un cargo después de haber sido cesado en octubre de 2022 por la entonces ministra Raquel Sánchez.

En una conversación grabada por Koldo en noviembre de 2023, tanto él como el ex ministro hablan sobre las peticiones de Herrero que, según la Unidad de Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil, habría participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de obras públicas a empresas vinculadas a la trama por un importe de 264,5 millones de euros cuando era director general de Carreteras.

Con Koldo y Ábalos fuera de Transportes, sin embargo, fue relevado por la nueva ministra. Él quería, tal y como consta en las grabaciones, volver a ostentar un cargo y también colocar a personas de su confianza con Puente. "Me ha dado un nombre Javier Herrero para ver si lo puede meter en algún puesto con Óscar. Yo no sé si le dijiste a Óscar o no el nombre de Vicente de Adif o el de Samuel, el hijo de...", le pregunta Koldo a Ábalos en la conversación intervenida por los investigadores.

Presente "en la primera fila" en su toma de posesión

El ex ministro le responde que no ha podido hablar con Puente, y ante el reproche que le hace su ex asesor de que había estado presente en la "primera fila" durante su toma de posesión, le replica: "Bueno, ¿y qué? Ahí no se habla".

A continuación es Ábalos el que afirma que Herrero también se ha puesto en contacto con él: "Me ha escrito, que él está disponible, me ha propuesto para la Dirección General de Carreteras a la de...". La conversación prosigue así, según la transcripción de la UCO:

KOLDO: La chica, ¿no?... vale

ÁBALOS: Y él, eh, secretaría general (ininteligible)

K. Ya, ya lo sé, la de Inspección

A. La secretaría general de Carre...de Infraestructura...lo que tiene el catalán

K. ¿Él se ha pedido eso?

A. Él me ha pedido a mí

Es entonces cuando el ex asesor de Ábalos muestra su sorpresa y su escepticismo sobre qué imagen daría recolocar a Herrero, que inició su carrera por oposición en la Administración Pública en 1987 y había ocupado diversos puestos en el Ministerio de Transportes durante su trayectoria: "A ver, estamos locos, jefe, si él ha tenido un proceso judicial, luego lo echaron de Director General de Carreteras [...]".

Un poco después, Koldo reconoce a Ábalos que hay otra gente en el Ministerio que es "gente fiel y como son gente fiel a ti se merecen lo que quieras, o sea lo que puedas. Yo ahí no me meto, pero Javier... pedir que le suban más arriba, lo que tienes que hacer es pedir una salida digna".

"Es como yo", continúa, "digo, ¡jefe! Búscame un puesto de encargado de churrero que cobre 1.500 euros y que no vaya, y ya está", le quita hierro el ex asesor.

Declaración como investigado el día 21

Herrero, junto a la que fuera presidente de Adif Isabel Pardo de Vera, deberá declarar como investigado el próximo día 21 de julio en la Audiencia Nacional dentro de la causa que instruye el magistrado Ismael Moreno, que les citó esta semana tras recibir del Tribunal Supremo los "consistentes indicios" contra ellos que se incluían en el informe que le fue remitido por la UCO. El oficio detalla que ambos habrían "podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones" asistencia al ex ministro Ábalos a través de su ex asesor Koldo García.

Su ayuda habría sido destinada a "que las adjudicaciones proyectadas por ellos (Koldo y Ábalos) pudieran llegar a buen término", facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía. De acuerdo a los investigadores, Koldo se valía tanto de Herrero como de Pardo de Vera para la "manipulación" de procesos de contratación.

Dentro de los informes de la UCO se recoge que el que fuera director de Carreteras se llegó incluso a involucrar demasiado en una de las adjudicaciones bajo sospecha, en concreto la del Puente del Centenario de Sevilla. "Se le ha visto desde lejos", le confesó Koldo a Santos Cerdán en otra de las conversaciones.