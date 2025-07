Feijóo propone impulsar "un cambio de raíz en España" desde la "centralidad"

Alberto Núñez Feijóo se presentó este sábado ante su partido con una lista de compromisos y también varias exigencias. El líder de los conservadores, que será reelegido como presidente del PP en el congreso que se está celebrando en Madrid estos días, advirtió a los suyos de que la próxima vez que haya generales (tocan en 2027) tienen que conquistar la Moncloa. “Estamos aquí por el cambio del Gobierno de España. Si no conseguimos el cambio, habremos fracasado. Esto no acaba hoy, acabará después del recuento electoral”, afirmó ante los altos cargos del partido y los 3.200 compromisarios llegados de toda España. Quiere llegar a los 10 millones de votos. Su nuevo secretario general, Miguel Tellado, habló horas antes de sacar "40 escaños" más. En las generales de 2023, los conservadores ganaron las elecciones con 8,1 millones de papeletas y obtuvieron 137 diputados, aunque no consiguieron el respaldo de los grupos parlamentarios necesarios para que Feijóo se convirtiera en presidente del Gobierno. Solo le apoyó Vox.

El líder de los conservadores empezó su intervención resaltando la diferencia entre el balneario que está siendo su cónclave en Ifema y la "mañanita" que ha vivido Pedro Sánchez en la sede del PSOE, donde tuvo que dimitir un alto cargo antes de tomar posesión por acusaciones de presunto acoso sexual. Ante el plenario de conservadores, presentó una hoja de ruta con diez medidas principales para llegar a la Moncloa, algo que quiere hacer desde la "centralidad", aunque su nueva cúpula incluya como principales pivotes a varios miembros del 'ala dura' como Miguel Tellado (secretario general) y Ester Muñoz (portavoz en el Congreso) y la ponencia política del congreso haya dejado por escrito los posibles pactos con la ultraderecha y haya endurecido su discurso contra la inmigración. Además, de los discursos agrios y contundentes que pronunciaron la víspera también en el congreso José María Aznar y Mariano Rajoy

El líder del PP dijo que no quiere un simple "cambio de siglas en la Moncloa, sino un cambio de raíz en España". Entre sus compromisos asegura que no hará la "vista gorda" con la corrupción ni negociará con la "unidad de los españoles". "Conmigo España no está ni estará en venta", proclamó entre aplausos.

El líder de los conservadores incluyó en su decálogo la idea de que "el PP no es una secta" porque "los acentos ni restan ni rompen, sino que suman y construyen". Feijóo contrapuso las "convicciones" y el "proyecto" de los populares a las "mentiras, cesiones, maniobras, propaganda" que atribuye al PSOE, al que acusa de romper la "igualdad de oportunidades" por sus pactos con independentistas y nacionalistas. "Este partido llegará hasta el último rincón de este país y trabajará por todos (...) Sin excepciones y sin privilegios", continuó.

Víctimas del terrorismo

En su hoja de ruta hizo varias referencias indirectas a la corrupción que afecta al PSOE por el escándalo en el que están involucrados los dos últimos exsecretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El jefe de los populares dijo que cree "en la política honrada" y "en las instituciones independientes". "Por encima de mi partido pondré siempre a mi país", declaró. En su opinión, "solo los delincuentes temen a la justicia, la desprestigian y la amordazan". "Si hago lo que hace él echadme del partido, no consintáis la degradación del partido", apuntó en otro momento.

Feijóo tuvo un recuerdo a las víctimas del terrorismo y se ha referido a los socialistas Ernest Lluch y Fernando Buesa entre quienes dieron su vida por la libertad. "Si no lo hacen en su partido lo hacemos nosotros hoy aquí, recordando su memoria", lanzó.