La UCO rastrea el dinero de las mordidas de la trama Cerdán en 479 cuentas y 12 bancos extranjeros

El rastro del dinero es la incógnita clave en el principal caso de corrupción que agita al país, y la UCO trata ya de darle respuesta tras la acumulación de los primeros indicios. En la investigación de la trama encabezada por Santos Cerdán, es ya uno de los trabajos más importantes reconstruir el camino de las mordidas supuestamente cobradas por adjudicaciones de obra movidas por el clan integrado por el ex número tres del PSOE, su amigo Koldo García Izaguirre y el exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos. Y para ello, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va a tener que estudiar los movimientos de 479 cuentas de 35 entidades bancarias.

Se trata de los instrumentos financieros de las sociedades hasta ahora objeto de las pesquisas, vinculadas principalmente a cinco empresarios que han sido citados como investigados en el caso. No hay por el momento en este trabajo de investigación cuentas vinculadas al PSOE. Diecinueve de las cuentas que sí se investigan están abiertas en doce entidades que tienen su sede central en el extranjero, si bien en todos los casos se trata de cuentas operables desde oficinas de esas entidades en España, confirman fuentes conocedoras de las investigaciones. No obstante, en esos casos habrá que enviar mandamientos judiciales a París, Turín, Berlín, Frankfurt, Ámsterdam, Casablanca, Brasilia, Nueva York y Hong Kong, salvo que las entidades acrediten operativa central en España por trabajar a través de una filial.

El trabajo de campo para seguir el camino del dinero presuntamente escamoteado es muy amplio. La UCO quiere examinar minuciosamente los movimientos de entrada y salida de capital en esas cuentas con una base de partida muy baja: disposiciones superiores a los 300 euros. Y el marco temporal para ese trabajo de campo no es menor: movimientos a partir del 1 de enero de 2014 hasta la actualidad.

Miles de movimientos

Las fuentes consultadas no esperan resultados en esta laboriosa pesquisa para antes de septiembre próximo. Son decenas de miles de movimientos bancarios que mirar. Antes habrán sido entregados a juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente al menos otros tres informes policiales de la UCO que se referirían a otras personas incluidas en las investigaciones. Y para antes incluso se espera la comparecencia como investigados de los empresarios José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción), Antonio y Manuel Fernández (Obras Públicas y Regadíos) el próximo viernes, y el lunes Antxon Segurola (Servinabar) y Fernando Merino, que fue ejecutivo de Acciona en Navarra, titulares de parte de las cuentas bancarias objeto de análisis.

La investigación no solo implica escudriñar movimientos: también productos financieros asociados, así como cajas privadas de seguridad y tarjetas de crédito. La ordenación de los movimientos se hará conforme a los ficheros que las entidades financieras constituyen en su contabilidad siguiendo la llamada "Norma 43". Eso hará algo más fácil la búsqueda, por la "operatividad intuitiva" con que están construidos esos ficheros, explica un técnico del sector.

La búsqueda del dinero se extiende también a aquellas sospechas que las entidades financieras hayan comunicado, como les es preceptivo, al SEPBLAC, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Madrid. 30.06.2025. Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Las fuentes mencionadas descartan que hasta ahora se hayan revisado movimientos bancarios que lleven a la República Dominicana, como se ha especulado en diversas ocasiones desde que trascendió el escándalo. Cuatro de las cuentas en las que se buscará información son de entidades americanas: tres del banco ecuatoriano Pichincha, gestionado con participación de la entidad española Pibank, y un producto financiero del Banco do Brasil, una de las principales marcas financieras de Iberoamérica y con una de las líneas de financiación de obra pública más nutridas del mundo.

La entidad financiera extranjera menos conocida de las incluidas en las listas de la Guardia Civil es el Bank of Africa - Europe, que tiene una oficina en un centro comercial de la calle Serrano de Madrid y sede fundacional del grupo en la ciudad marroquí de Casablanca. A esa entidad se le piden movimientos de una cuenta

Además de la banca JP Morgan (con una cuenta bajo la lupa) y la asiática HSBC, en el objetivo de la UCO hay instrumentos financieros abiertos en dos bancos alemanes (Deutsche Banck y Commerzbank), tres franceses (Société Générale. Crédit Agricole y Paribas), uno con sede en los Países Bajos (ING), y uno en la ciudad italiana de Turín (Intesa San Paolo).

Con discreción

Una primera lista de cuentas bancarias para cuya investigación la UCO pedía mandamientos figuró en el informe que esa unidad de policía judicial elevó al magistrado Puente el pasado cinco de junio. Posteriormente, la lista quedó afinada en un auto del pasado 20 de junio -el día de la entrada de agentes de la UCO en la sede federal socialista de la calle Ferraz de Madrid para clonar el email de Santos Cerdán- en el que el juez da orden de que se libren mandamientos aceptando la solicitud de la Guardia Civil.

En 12 casos hay que dirigirse al extranjero, pues la orden judicial ha de ir referida a las sedes centrales de los bancos mencionados, y no a las sucursales en las que se abrieron las cuentas o instrumentos financieros. La investigación tiene la condición de que no se dé a conocer a esas sucursales ni a los titulares de las cuentas que la Guardia Civil ha pedido los movimientos. Se trata de una medida de discreción difícil de preservar, pues números de cuenta han salido ya publicados en listados.

De las entidades financieras a las que se solicita información, Caixabank, con 110 cuentas, el Banco Santander, con 96, y el BBVA con 42 son las más anotadas. En el caso de Santander, se buscan cuentas que en su día se abrieron en los absorbidos Banco Popular y Banco Pastor. Un grupo de cajas rurales en Soria, Navarra, Albacete o Granada reúnen 24 de las cuentas bajo escrutinio.

No están en este flanco de la investigación las dos cuentas bancarias particulares de Santos Cerdán, que se han mirado en las pesquisas sobre su propio patrimonio. A lo largo de la cuita en la que se encuentra, el ahora preso preventivo de Soto del Real ha reiterado que no tiene dinero. Este lunes mismo comentaba a uno de sus abogados que el pasado verano lo pasó acudiendo a la piscina pública de la localidad navarra de Milagro, su pueblo, como muestra de su escasez de recursos. Si las mordidas cobradas no están en sus manos... quizá el destino de ese dinero lo termine aclarando el exdirigente socialista si, ya en prisión, toma la decisión de colaborar con la justicia.