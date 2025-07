Bolaños rebaja al 28 por ciento el seguimiento de la huelga y advierte de que no habrá descuento salarial si no le comunican quién para

Baile de números. Las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes de los tres días de paro que comenzaron este martes contra las reformas del Gobierno cifraron de "éxito" la primera jornada de protesta, cifrando su seguimiento en un 75 por ciento, pero el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rebajado esta cifra a un 28 por ciento: "Cualquier parecido de la cifra de seguimiento que dieron es pura coincidencia", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser.

Además, y como consecuencia de la jornada de ayer, aún queda en el aire si los jueces y fiscales que apoyan la protesta contra las leyes dirigidas a modificar el acceso a ambas carreras verán mermados sus salarios o este paro les saldrá gratis. El ministro asegura que "el derecho a huelga conlleva un derecho (parar) y un deber (no cobrar)", pero nadie ha comunicado a su departamento quiénes son las personas que han secundado el paro. "A esta hora son cero personas", afirma.

Y no parece que esta situación vaya a cambiar a lo largo de este miércoles. Desde las asociaciones aseguran que ellos no van a facilitar estos datos porque no les corresponde, ya que la ley establece que quien debe controlar ese asunto es el empleador, en este caso el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Por el momento, ambas instituciones se ponen de perfil y no tienen previsto asumir esta responsabilidad, alegando que la protesta carece de sustento normativo. Y ello pese que, en anteriores mandatos, desde el ógano de gobierno de los jueces sí se remitieron las comunicaciones recibidas en el Consejo de los miembros de la Carrera Judicial que habían secundado otras huelgas anteriores, pese ha hacerlo con semanas de retraso.

"El problema es que todos se hacen los tontos con la huelga, que si no tiene base legal, que si no se reconoce -señala a El PERIÓDICO Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente-. Si la hubieran asumido y nos hubieran fijado servicios mínimos, ya estaría, pues informaríamos al Consejo y este al Ministerio para detraer. El cómputo que nosotros hacemos es sólo con fines de seguimiento y no es obligatorio, así que no podemos dar esos datos". Lo mismo trasladan desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Desde Justicia, con independencia de esta situación, se defienden sus reformas frente a las protestas. "¿Cómo es posible que tengamos una oposición que se estableció en el siglo XIX?", ha cuestionado Bolaños durante la entrevista.. "Estamos garantizando que haya unos centros públicos de oposiciones, estamos dando becas para que todo el mundo pueda acceder a la carrera judicial -ha añadido-. Gracias a esta reforma vamos a incorporar casi 1.500 jueces y fiscales en tres años. Las movilizaciones se basan en motivos totalmente infundados".

Varias personas durante una concentración de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo / Juan Barbosa - Europa Press

Suspensión de juicios

La institución que sí da cifras, pero de incidencia para los ciudadanos, es el Colegio de la Abogacía de Madrid, que ha informado que durante la primera jornada de paros del total de 945 juicios señalados para la jornada de hoy, 461 fueron suspendidos, lo que representa 48,8 % de suspensión total.

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos. Consideran que los cambios, que incluyen un examen escrito en los procesos de oposición y la regularización de los jueces y fiscales sustitutos, además de un impulso al denominado cuarto turno no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.