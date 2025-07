Sumar carga contra el PSOE tras la reunión de la coalición: "No son conscientes de la gravedad, para llegar a 2027 tienen que moverse"

La crisis abierta en el PSOE por el caso Santos Cerdán tensa la relación de los socios del Gobierno. La reunión de la mesa de seguimiento de la coalición ha desembocado este miércoles en un importante choque, en el que Sumar denuncia el "inmovilismo" de los socialistas y advierte del "riesgo de que la legislatura embarranque", en palabras del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

En declaraciones a periodistas en el Congreso, Urtasun denunció la falta de "avances", cargando contra la actitud del ala mayoritaria de la coalición. En Sumar confiaban en el que el PSOE asumiera algunas de sus propuestas, con la idea de que Pedro Sánchez las hiciera oficiales el próximo 9 de julio en su comparecencia en el Congreso.

Pero las expectativas no se han visto cumplidas, según criticó Urtasun en sus declaraciones, donde cargó contra la reacción del PSOE: "El PSOE no es todavía consciente de la gravedad de la situación provocada por el presunto caso de corrupción del señor Santos Cerdán, que les afecta de lleno, y no parecen ser conscientes de la urgencia que tenemos de tomar medidas". Aunque los distintos dirigentes del ala minoritaria del Gobierno comparecieron tras el encuentro, no así los del PSOE, que abandonaron el lugar sin hacer declaraciones.

El ministro de Sumar aseguró haber trasladado al PSOE una "hoja de ruta" con propuestas en materia de lucha contra la corrupción y materia social. Una propuesta cuyo objetivo es "permitir llegar al 2027, pero para eso el PSOE tiene que moverse". Urtasun advirtió al PSOE que "el mayor riesgo que tenemos de que la legislatura embarranque se llama inmovilismo o maquillaje por parte del PSOE", continuó Urtasun. "La pelota está en el tejado del PSOE", señaló, antes de situar como "fecha clave" la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso el próximo 9 de julio.

Desde el PSOE tratan de rebajar el tono de sus socios y poner el foco en que la reunión ha sido “cordial”. Para ello, prefieren mirar a las coincidencias, destacando que comparten la “necesidad de dar un empujón a la legislatura”. De las medidas puestas sobre la mesa por sus socios, explican que algunas están ya en marcha y que el resto se estudiarán de cara a ponerlas sobre la mesa en el paquete que anuncie el presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso el próximo 9 de julio.

El malestar expresado por Urtasun ha sido reproducido después por el resto de representantes de Sumar que han acudido a la reunión. "Muy insatisfactoria" es como la definió la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que advirtió que "le Gobierno se está jugando su futuro". Además, señaló que "No vamos a permitir que se tire por la alcantarilla los avances de los últimos años a consecuencia de la corrupción". Hernández llamó al PSOE a "debatir" y pactar los anuncios de Sánchez la próxima semana y advirtió que esa cita "debe ser la comparecencia de un Gobierno de coalición, no de una de las partes". La coordinadora de los Comuns, Candela López, advirtió que "si no toman medidas, será el PSOE el que esté poniendo el punto y final a esta legislatura. Está en sus manos".

