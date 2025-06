El juez deniega la apertura de juicio contra Oltra por su papel en el tratamiento de los abusos de su exmarido a una menor

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha denegado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y 14 acusados más en la investigación por el tratamiento del caso de los abusos a una menor tutelada por un monitor, exmarido de la política. El auto llega justo tres años después de la dimisión de Oltra, el 21 de junio como vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas y portavoz del Gobierno valenciano.

En el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el magistrado Vicente Ríos asegura que coincide "plenamente con el criterio expuesto por el Ministerio Fiscal: los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna; pero es que, además, no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes". Y por tanto, añade, "estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados".