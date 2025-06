Las 12 horas más frenéticas de Koldo: enchufes, mordidas, amaños, charla con un presidente y albóndigas de microondas

Se suele decir de forma coloquial aquello de estar más apretado que la agenda de un ministro, cuando uno quiere decir que tiene mucho lío, pero lo cierto es que las conversaciones incautadas a Koldo García por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelan una agenda aun más ajetreada, con una actividad frenética, en el tiempo que este estuvo como asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento.

Al teléfono o de forma presencial, el muñidor de la trama demuestra un inusitado talento para jugar varios partidos a la vez, tratar diferentes asuntos de gran calado, entre otros -presuntamente- para los bolsillos del entramado, ganándose la confianza de todo el mundo con ese tono entre arrabalero y de colegón que se gastaba.

En concreto, en los audios de la UCO desvelados la semana pasada dentro del 'caso Cerdán' hay uno que es el paradigma de la precisión y la versatilidad con la que funcionaba Koldo. Fue grabado por el propio asesor del ministro el 18 de noviembre de 2020 y tiene una duración total de 12 horas, 25 minutos y 39 segundos en los que el muñidor de la presunta corrupción en el PSOE allana amaños de contratos, negocia mordidas, charla de tú a tú con presidentes autonómicos, graba a una ministra y, por si fuera poco, resuelve una crisis Covid gorda en el gabinete de Ábalos. En total la Guardia Civil dice que interactúa con 36 personas, además de las que sí identifica, que son 25 más.

La mañana comienza con una conversación informal con Ábalos, que le bromea con que tiene las "transaminasas altas": "Pocas tengo, hijos de puta, que no me voy a morir"

La mañana comienza con una conversación informal con su jefe, Ábalos, que le bromea con que tiene las "transaminasas altas" después de hacerse unas pruebas en el estómago por un dolor que tenía. "Pocas tengo, hijos de puta, que no me voy a morir [...] Tengo grasa en el hígado", responde Koldo socarrón. Después de tratar varios temas del día, le pide "15 segundos, no te quito más", tras lo que cierra la puerta del despacho. La cosa se pone seria.

"Cerdán se está haciendo el Dumbo"

Koldo, con tono de cabreo, reprocha que Santos Cerdán "se está haciendo el Dumbo más allá de lo exagerado" con las mordidas. "Se está pasando de listo. Te queda 'San Feliu y ' El Mayor', son 350.000 euros", le recuerda a Ábalos aparentemente sobre comisiones por las obras adjudicadas a empresas del entorno de la trama. "Me tiene hasta la polla. Yo he cogido los 70 de la bajeras porque te está haciendo el tongo".

Tras conversar sobre un tema de la hipoteca de Ábalos, el ministro le dice que no se preocupe por el dinero no pagado por Cerdán: "Tú por eso no le insistas". Koldo, a continuación, tira de la agenda del ministro para recordarle que tiene que ir por la tarde al Senado y, a continuación, "a la pelu". Luego, hablan de arreglos dentales, de que si se va a poner o no Ábalos el diente que le falta con un dentista amigo suyo. Todo muy de andar por casa.

Mientras el ministro da una rueda de prensa en el Senado, su conductor y entonces principal asesor recibe una llamada de su hermano, Joseba, que trabajaba en el propio Ministerio y a quien le corta rápido. A quien sí coge es a Álvaro Sánchez, entonces Secretario General de Puertos del Estado, para hablar de un suministro de mascarillas defectuosas, y dejar claro que las 5.000 que salieron males entre los nueve milllones del envío se repusieron por otras nuevas.

En otra llamada con el presidente de Europlataforma de Carga, Antonio Vereda del Abril, hablan de un tema del aeropuerto de Ciudad Real y la ayuda en forma de declaración que deberían recibir del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se disculpa por no haber mediado todavía porque anda muy liado: "Tenemos los Presupuestos Generales de Estado, un problema de vivienda y otro en Canarias de Inmigración de tres pares de pelotas". Suena a excusa, pero lo cierto es que de la grabación se desprende que estaba encima de todos los temas. Como si el que dirigiera las bambalinas del Ministerio fuera él.

En una llamada, le promete a José Ruz, el constructor valenciano amigo de la trama, meterle en una UTE de una obra de un 'by-pass' en Valencia



El día no ha hecho más que empezar y, mientras Ábalos está en el Senado, Koldo despacha con el director general de Carreteras, Javier Herrero, y luego habla por teléfono con José Ruz, el constructor valenciano amigo de la trama al que promete meterle en una UTE de una obra de un by-pass en Valencia. "Vale, pues te meto con puentes y con copasa. Te meto con ellos", le dice a Ruz, con el que acuerdan ir a ver a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif. Años después, tal y como reveló la UCO, Ruz puso en nómina a Koldo cuando salió del ministerio. Cadena de favores, pues.

José Luis Ábalos, junto a Koldo García, en un acto cuando ambos estaban en el Ministerio de Fomento. / EFE

Koldo acompaña a los escoltas mientras se comen una hamburguesa y sigue gestionando llamadas y colocando a personas en obras públicas, como una de asfaltado que se lleva a cabo en una carretera de Calatayud. A la vuelta al ministerio, Koldo le avisa a Ábalos que le "está llamando Nadia (Calviño). La hija puta esa". Koldo graba la conversación, que tiene lugar con el manos libres y en la que el ministro y la vicepresidenta hablan de las medidas sobre los desahucios en la Ley de Vivienda y la posición de Podemos, que ha presentado "una enmienda contra un acuerdo suyo".

Llamada al presidente de Canarias

Koldo se sale de la sala y recibe una llamada que contesta con un "presidente". Se refiere, según la UCO, a Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ya que al día siguiente viajaban allí a la inauguración de la ampliación del aeropuerto de Tenerife. "Él esta a tu favor, él no tiene que decir nada más", le suelta para mostrarle el apoyo de Ábalos sobre algún asunto que tenían ambos entre manos. Luego, le pasa a Ábalos su propio teléfono para que hable con una abogada sobre un asunto que tiene de usucupación de su vivienda en Madrid.

Ya más tarde, la toca gestionar una crisis Covid tras dar positivo una empleada del Ministerio. Manda hacer test a todo el Gabinete, entre ellos a los escoltas. "¿Tú puedes tener aquí a una tía con 20 test de antígenos que puedan saber si tengo positivo o negativo, que tengo positivo de una chica?", le pregunta a un tal Nacho que la UCO no identifica. "Estoy seguro que es un falso positivo, me juego un huevo", le tranquiliza a la afectada con su tono tosco que suele tener.

En otra llamada gestiona invitaciones para el acto el Tenerife -"joder, es que no me puedo acordar de los cargos de todo el mundo", protesta- Aparentemente, en su propio despacho, se come unas albóndigas precocinadas de la marca Carretilla junto a su mujer, que trabaja también de secretaria de Ábalos. Mientras comen le encarga a Patricia que compre unos colchones en Ikea para el piso de Benidorm por si ellos dan positivo también por coronavirus y se pueden marchar allí a pasar la cuarentena. "Es que tardan una semana en traerlos", le responde su mujer.

- ¿Estás preparado?-, le inquiere la enfermera que le hace el test de antígenos- Yo estoy preparado para todo, después de estar en este Gobierno, ya te digo yo, vaya engaño colega

Koldo no para de trabajar ni cuando se va a buscar a su hija al colegio, ya que, según recoge el informe de la UCO, sigue enviando mensajes de voz. Tiene tiempo hasta bromear con la sanitaria que le va a hacer la PCR.

- ¿Estás preparado?-, le inquiere la enfermera

- Yo estoy preparado para todo, después de estar en este Gobierno, ya te digo yo, vaya engaño colega

Durante una hora, según recoge la UCO, le da tiempo a jugar con su hija. En ese tiempo, deja de hacer llamadas. Luego vuelve a realizarlas para arreglar otro contrato en Air Europa para que "el jefe quede bien". A continuación hace varias llamadas de la propia gestión del Ministerio y se reúne con Isabel Pardo de Vera, a la que llega a ofrecer en broma ver el disco duro del ministro: "Algunos matarían por ver esto". "No, no yo no me dedico a eso, Koldo", le responde ella.

Luego hablan de la colocación de varias mujeres en Adif y trata de favorecer negocios de compra de inmuebles de "un chico que viene de Marlaska". Entremedias, no deja atrás su juego lisonjero. "Te he visto con el traje negro, estás buenisima", le llega a decir para más tarde hablar del estado de varias adjudicaciones que a Koldo le interesan.

En otra conversación con un trabajador del Ministerio, subordinado suyo, que la UCO no logra identificar. Es la persona no identificada número 34 del día. Habla de asuntos de Balearia, Huawei, de "los árabes"...

KOLDO.- Oye, escucha, necesito que hables con el de placas solares

DESCONOCIDO 34 .- Que sí, que sí, no te preocupes

K.- Que no te preocupes, te voy a romper las piernas

D. Tú no te preocupes que hablar voy a hablar, otra cosa es que nos hagan puto caso

K. - Coño, que lo ha dicho la ministra

Antes de desplazarse a casa de Ábalos, aparentemente ya en la tarde-noche, llama al empresario vinculado a la trama Víctor de Aldama, para hablar de una reunión con Huawei y con otra persona identificada como "Paco", a la confiesa que va a ofrecer aviones al presidente de Canarias para "deportar inmigrantes".

"Vamos allí a ver si podemos solucionar el problema [...] el tema de la repatriación es que es jodido", le suelta el máximo muñidor del ministerio, que a continuación habla con el director general de la Policía, Francisco José Pardo, para organizar un desayuno junto con Ábalos al día siguiente en Tenerife para tratar el tema de los inmigrantes. "A mí decirme a qué hora tengo que estar y dónde", les dice el máximo representante de la Policía.

Ya en casa de Koldo, es más Koldo que nunca. Mientras Ábalos se hace el test de antígenos, empiezan a contar chistes. "Jefe, no tiene nada, vamos a coger el certificado y ya está", le dice. Tras irse y echar gasolina, va a comer con su mujer y otra pareja y luego habla con Patricia de lo apretada que tiene la agenda al día siguiente. "Mañana no puedo ni tomar café". Otro día más de Koldo García en la oficina.