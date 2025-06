El PP lamenta que Sánchez opte por una "agonía lenta" y rechaza la moción de censura: "Llegaremos a la Moncloa de una manera mucho más limpia"

El PP lamenta y ve un error que Pedro Sánchez haya decidido seguir al frente del Gobierno pese al grave escándalo de corrupción que estalló el jueves pasado y que propició la dimisión de Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del partido socialista. Pocos minutos después de escuchar la intervención de Sánchez en la sede de Ferraz, Borja Sémper, portavoz nacional de los populares, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que ha visto a un presidente del Gobierno que "ha perdido cualquier tipo de conexión con la realidad", "soberbio" y "despectivo". Para Sémper, Sánchez ha optado por una "agonía lenta", una vía que cree que va a ser "más dolorosa" para él y su partido.

Tras subrayar el secretario general del PSOE que no va a dimitir ni convocar elecciones, la prensa ha preguntado a Sémper si el PP va a intentar ganarle el pulso al Gobierno presentando una moción de censura, algo a lo que le han retado el propio jefe del Ejecutivo esta tarde y también Vox por la mañana. El portavoz nacional del PP ha vuelto a negar que Alberto Núñez Feijóo tenga esa intención, porque no tiene los apoyos suficientes en el Congreso para que prospere.

¿Si la situación es tan delicada, por qué no encuentra esos respaldos en los grupos parlamentarios?, se le ha planteado. Según Sémper, porque el PP "tiene principios" y no cede ante las presiones de Junts, partido al que ha hecho referencia, porque "Feijóo no quiere convertir la política en un zoco". "Tenemos principios y los vamos a defender hasta el final y probablemente por esos principios nos cueste más tiempo llegar a la Moncloa, pero es una manera de llegar mucho más limpia, mucho más sana y mucho más edificante para la ciudadanía", ha respondido. El líder del PP está respaldado en esta decisión por los barones más importantes de la formación conservadora.

Para Sánchez, dar un paso atrás y "entregarle las riendas" de España "a una coalición de PP con Vox" sería una "tremenda irresponsabilidad" porque esas dos formaciones impulsan "una agenda reaccionaria". La observación ha sido rechazada de plano por Sémper. "Somos corruptos, pero no gobierna la derecha... Es una de las manifestaciones más antidemocráticas que puede decirse", ha lanzado.

El secretario general del PSOE ha lanzado varios dardos al principal partido de la oposición: le ha recordado que una reforma de la sede de la calle Génova se pagó con "dinero negro", que el PP está afectado por "30 causas de corrupción" que se están juzgando en estos momentos y que Alberto Núñez Feijóo tiene fotografías de vacaciones con el narcotraficante Marcial Dorado a bordo de una lancha en los años 90. También ha incluido a Isabel Díaz Ayuso en la lista y ha hablado del ático en el que vive con su novio, pagado, según él, por un "testaferro", y ha recordado la negligencia de Carlos Mazón en la dana del pasado mes de octubre.

A Vox le ha recordado que el Tribunal de Cuentas le impuso una multa de 862.000 euros por financiación irregular. "Lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y otros nos exigen", ha afirmado el dirigente socialista.

En su comparecencia, Sánchez ha anunciado que comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el escándalo, impulsará una comisión de investigación en la Cámara baja sobre el caso Koldo y ha descartado convocar elecciones. El también presidente del Gobierno ha repetido en más de una ocasión que tiene una ambiciosa agenda de medidas económicas y sociales que está llevando a cabo