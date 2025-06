Almeida: Sánchez está "más débil que nunca" y su negativa a dimitir es "un suicidio político"

José Luis Martínez-Almeida no dudó en calificar la rueda de prensa de Pedro Sánchez como "uno de los suicidios políticos retransmitidos en directo más recordados en la historia de la política". Para el alcalde de Madrid, el presidente está "más débil que nunca", lo que, a su juicio, lo vuelve "más peligroso" por su negativa a convocar elecciones y "no permitir la alternancia política".

Pedro Sánchez reapareció este lunes con un tono radicalmente distinto al del pasado jueves, cuando el informe de la UCO implicó a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos en una trama de mordidas. Tras cinco horas de Ejecutiva Federal, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE descartó cualquier adelanto electoral y reafirmó su voluntad de continuar la legislatura, apelando a su resistencia: "En lo personal, estoy sufriendo ataques por parte de organizaciones ultraderechistas en causas judiciales que no obedecen a ninguna verdad". Asimismo, Sánchez adelantó que no habrá elecciones generales anticipadas, ni tampoco se someterá a una cuestión de confianza ni hará una crisis de Gobierno. En cambio, anunció una reestructuración interna con una dirección interina, la expulsión de Ábalos del partido y una auditoría externa para despejar dudas sobre la financiación del PSOE.

La respuesta de Pedro Sánchez no ha acallado las críticas. Desde la oposición, además de Almeida, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, exigió "una limpieza total y profunda de todas las personas y cargos que han tenido que ver con esta trama", advirtiendo que las medidas anunciadas "tienen que ir a más". Maestre también pidió "un ritmo más fuerte" para reimpulsar la agenda social del Gobierno, con especial atención a temas como la vivienda y el aumento de los salarios.

Mientras Sánchez se blinda ante el escándalo, las voces críticas desde Madrid reclaman no solo explicaciones, sino acciones contundentes que permitan restaurar la confianza en el partido y el Ejecutivo. A su juicio, "Pedro Sánchez no ha hecho un ejercicio de fortaleza sino de extrema debilidad. Sólo así se entiende la chulería y la arrogancia con la que ha hablado para decir cosas tan disparatadas como que Koldo García no era de su confianza, cuando todos sabemos que era el que le guardó los avales".

Almeida también arremetió contra la ambigüedad del presidente al afirmar que "Santos Cerdán es un presunto corrupto pero entonces ¿por qué le ha echado del PSOE y le ha pedido el acta de diputado?", se ha preguntado a su llegada a los Premios Tu Economía, organizados por 'La Razón' y recogidos por Europa Press. Lo más grave para Almeida es que Sánchez "está negando la alternancia democrática en España como principio fundamental de la democracia al decir que no va a convocar porque entonces gana otro partido político". "Es gravísimo para el funcionamiento de la democracia y no lo hace porque crea que es lo mejor, sino que es lo mejor para él y para evitar la alternancia", ha zanjado.

Además, el edil madrileño cuestionó la narrativa de limpieza del PSOE, preguntándose: "¿Los casos del hermano del presidente, de su esposa o del Tito Berni no son casos de corrupción del PSOE?". En su opinión, "Sánchez está más débil que nunca pero también eso le hace más peligroso porque la esencia de lo que ha transmitido es que él no está dispuesto a permitir la alternancia democrática en España".

En la izquierda, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, fue más cauta, pero igual de exigente: "Tiene que producirse una limpieza total y profunda de todas las personas y cargos que han tenido que ver con esta trama que no era menor o secundaria, sino de pesos importantes del PSOE". Maestre consideró que las medidas anunciadas "tienen que ir a más" y advirtió que "hasta que se celebre el Comité Federal, tienen mucho que limpiar".

Para mantener viva la legislatura, defendió, es necesario "reimpulsar la agenda social del Gobierno de España" con un "ritmo más fuerte" en cuestiones clave como la vivienda o los salarios. Maestre también marcó una línea roja clara: "Un caso estructural de financiación irregular" en el PSOE sería "un tema mucho más grave", aunque reconoció que por ahora "no hay pruebas ni indicios". Asimismo, Maestre quiso diferenciar a su espacio político del bipartidismo al recordar que "nació para oponerse a muchas de las prácticas corruptas del bipartidismo español", aunque reconoció que "comparte la decepción" de muchos ciudadanos.

En este sentido, el cierre de la jornada política lo marcó la reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, la primera desde que se conoció el informe de la UCO que implica a Santos Cerdán en la trama del 'caso Koldo'. Tras el encuentro, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar calificó de "insuficientes" las explicaciones del presidente y reclamó reformas en clave de regeneración democrática, como la eliminación de los aforamientos o la exclusión de empresas implicadas en corrupción de los contratos públicos.