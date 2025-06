Jéssica, Claudia, Patricia, Nicoleta...: las mujeres a las que la trama de Santos Cerdán y Koldo facilitó trabajo, piso o dinero

La trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García se hizo experta en la colocación de parejas, amantes y amigos, tal y como corrobora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe de 490 páginas sobre Santos Cerdán. Jessica Rodríguez, Claudia Montes, Patricia Uriz y Nicoleta Neacsu son algunas de las mujeres que habrían conseguido trabajo o prebendas de empresas públicas o adjudicatarias de obra pública gracias al entramado.

Patricia era en 2022 la mujer de Koldo García. Tras dejar de trabajar en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde ejercía de secretaria de Ábalos, Koldo le comunicó a Cerdán que estaba tratando de buscarle algo porque estaba pasándolo "mal". "Cuando se zumbaron a Pati, me sentó como una patada en los huevos, ahora me sienta peor ¿Por qué motivo? Porque Pati no lo lleva nada bien. He pedido un favor de que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar, lo más seguro que la contraten", le reconoció a Santos Cerdán en una conversación de febrero de 2022 incluida en el informe.

Meses después de ese diálogo, la empresa granadina Áridos Anfersa la contrató. El análisis de los productos bancarios realizado por la UCO evidenció hasta once asientos bancarios que indican que Patricia cobró entre el 3 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023 al menos 13.796,77 euros netos en concepto de “nómina” proveniente de Áridos Anfersa, que a partir de esa primera fecha aumentó sus contratos con la administración.

Según constata la actividad operativa realizada sobre Koldo y su entorno familiar por parte de la Guardia Civil, Patricia no habría, sin embargo, desarrollado actividad laboral alguna, "por lo menos de manera presencial, ya que sus rutinas diarias se centraban en la localidad de Polop de la Marina (Alicante)".

El exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, intervino asimismo en la contratación en una empresa pública de Nicoleta Neacsu, que había mantenido una relación con Koldo García. Es lo que apunta la UCO en el informe, donde se recogen grabaciones realizadas por Koldo en las que éste le pide colocar en empresas públicas a varios familiares y amigos, entre ellos a "Nicole", a lo que Cerdán se compromete a interceder.

"Nicoleta -explica ante Cerdán-, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Se quiere ir a vivir a Valencia", relata el exasesor de Ábalos. "Te lo pido a ti, de que (sic) le consigamos un trabajo a ella en Valencia". En un momento de la conversación, Cerdán le muestra su disposición a colaborar para la contratación: "Tú le miras lo de la empresa, dime 'oye, aquí o allí' y da un toque. Más fácil", resume.

Poco después, Nicoleta fue contratada en EMFESA, una empresa pública dependiente de ADIF -dependiente del Ministerio de Transportes-, denominada ENAJENACIONES DE MATERIALES FERROVIARIOS SA, según se deduce de una conversación con Koldo unos meses después, el 9 de septiembre de 2022, en la que el investigado le mandó un mensaje a la implicada informándole de que ya podía firmar el contrato.

El sueldo, de acuerdo al informe, se elevaría a más de 35.000 euros anuales, con un salario base de 22.438,53 euros con dos complementos de puesto, uno de 7.000 euros y otro de 5.000 euros, además de una "prima Calidad" de 1.030, 77 euros y 106,64 en concepto de "productividad".

En el email enviado a Nicoleta, la empresa le informa de que el contrato inicial es de seis meses "para, a continuación, suscribir otro de duración no inferior a 3 años, siempre que ambas partes estemos de acuerdo".

El piso para la 'amiga' de Ábalos

Entre las labores que tenía Koldo como asesor de Ábalos en el Ministerio, tal y como recoge el informe de la UCO, estaba la búsqueda de un puesto de trabajo y aseguramiento del pago de rentas de un piso para Jéssica Rodríguez, amante del entonces ministro o la búsqueda de un puesto de trabajo igualmente para Claudia Montes Martínez, ex miss Asturias y también amiga íntima de Ábalos.

En julio de 2022, cuando ya no trabajaba para Ábalos, Koldo también pidió ayuda de nuevo a Cerdán para que le entregase 150.000 euros a Ábalos "para que pudiera saldar cuentas con su ex mujer", tal y como recoge una de las grabaciones intervenidas por la UCO:

KOLDO GARCÍA: ¿Pero no puedes conseguir que le den 150 para quitarse a la exmujer?

SANTOS CERDÁN: Mira, hablo yo, yo lo, le mando un mensaje para verlo. Yo no lo veo ya, no te lo puedo decir (Ininteligible) yo te digo, yo le mando un mensaje para verlo (Ininteligible)

KOLDO GARCÍA: A ver, él está con una mano delante y otra detrás eh, te lo digo en serio