Koldo, tras cobrar 2.600 euros al mes de un empresario: "Mamón, el ingreso mensual se terminó"

"Mamón el ingreso mensual se terminó", anotó Koldo García el 19 de junio de 2023 en una nota en su teléfono que parecía dirigida a sí mismo, a la que ha tenido acceso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Una nota que, por su cercanía en el tiempo, pudiera referirse al cese de los pagos mensuales por parte de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) [mercantil del empresario valenciano, José Ruz] en beneficio de Koldo", aseguran los agentes en su extenso informe aportado a la causa que investiga el pago y cobro de mordidas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Una "pensión", como la califican ambos, que cobraron del empresario valenciano de enero a junio de 2023, a pesar de que tanto José Luis Ábalos como Koldo García fueron cesados de forma fulminante de sus responsabilidades en el ministerio el 12 de julio de 2021.

Meses después de esta anotación, Koldo García y José Luis Ábalos mantuvieron una conversación el 23 de noviembre de 2023, grabada por Koldo, donde éste le manifestaba que "ya no podía seguir entregándole dinero para pagar la 'pensión' debido al hecho de que José Ruz (al que identifican como Pepe) habría dejado de abonarle los 1.100 euros que venía percibiendo recurrentemente", recoge la Guardia Civil. Y continúan: "De dicha conversación se desprende que Koldo habría recibido de forma periódica una cantidad mensual por parte de LIC (José Ruz) y que parte del monto habría sido destinado a satisfacer una pensión cuyo obligado era Ábalos, quedando lo restante en beneficio del propio Koldo".

"El tema de lo de la pensión, vale, yo ya no puedo hacer más. Por qué motivo, porque yo cobraba mil cien euros de Pepe, ¿vale? Y no me, y ya no me los pagan", según la transcripción que la UCO de la Guardia Civil recoge en su informe.

Transcripción de la conversación entre Koldo García y José Luis Ábalos el 23 de noviembre de 2023. / Levante-EMV

El pago de estos 2.600 euros mensuales de enero a junio de 2023 no los abonaba directamente la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), sino que lo hacía a través de una empresa interpuesta y por otro empresario, que es el que dio de alta en la Seguridad Social a Koldo García. Este empresario, Juan Carlos E. M. es quien desiste finalmente de pagar las nóminas a García y Ábalos, según un audio del 5 de mayo de 2023. "Koldo estoy pensado que ha llegado el momento en que hables con Pepe [Ruz] que busque una alternativa, un plan b, yo no tengo porque estar sin cobrar y yo no tengo porque tener tres meses tirados [...] que monte otra empresa, que haga lo que quiera y que te dé solución a lo tuyo, y por el camino… Yo aquí es que sinceramente no pinto nada, lo único que me han dado son problemas desde el primer día, beneficio ninguno, problemas uno detrás de otro, y yo no tengo necesidad de eso".

La relación entre Koldo García y el empresario valenciano José Ruz, accionista de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), se remonta al 19 de marzo de 2019 mediante un correo electrónico en el que Ruz mostraba su interés en reunirse con Koldo García. Dicha reunión se produjo finalmente el 27 de marzo de 2019 en dependencias del propio Ministerio de Fomento", según recoge la UCO de la Guardia Civil. Ambos iniciaron una fructífera relación para ambos en la que usaban teléfonos desechables que identificaban con palabras en clave: "café” o “cafetera”. El 8 de mayo de 2021 Koldo García asegura a José Ruz: "te llamo luego, con café, que para eso tienes el café".