Koldo buscaba contratos zombis para su mujer y una amiga en Valencia: "No solo hay que valer para follar"

El asesor, conseguidor y guardaespaldas de José Luis Ábalos, Koldo García, buscaba contratos zombis (cobrar sin trabajar) para su mujer y una amiga en Valencia: "No sólo hay que valer para follar". La contundente frase y la petición las pronunció Koldo García en un encuentro con Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE hasta ayer, en un encuentro entre ambos celebrado el 2 de febrero de 2022. Encuentro que Koldo García grabó. El archivo (y otros siete) acabó en manos de los investigadores judiciales del caso Koldo. Y en ellos se basa el contundente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, notificado ayer a las partes de este caso, que investiga el presunto trato de favor a empresarios a cambio de mordidas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

En el encuentro entre Koldo García y Santos Cerdán, "tras varios meses sin haber coincidido, Koldo actualizó a Santos su situación y la de sus familiares", relata la Guardia Civil en el informe. Al exasesor de Ábalos le preocupaba garantizar ingresos a su mujer, su hermano y una amiga. "Respecto a Patricia [la mujer del exasesor], Koldo dijo que estaba intentando que la contratase una empresa", relatan los agentes. Como así sucedió el 13 de julio de 2022. Justo un año después de que Ábalos y García salieran del Ministerio de Transportes. Respecto a Joseba, el hermano del exasesor "Koldo comentó que necesitaba que se le contratase durante 21 meses para que pudiera cotizar hasta los 55 años y así después cobrar el paro hasta poder acceder a la pensión de jubilación".

"Necesito -continúa Koldo en la grabación analizada por la UCO- que mi hermano Joseba tenga algo y que mi gorda tenga algo, que es Patricia. Entonces, no sé cómo lo puedes hacer, o cómo me puedes ayudar en eso", pide a Santos Cerdán. "Mándame un mensaje para verlos y te lo..." le responde el exsecretario de organización del PSOE.

Aunque acto seguido, Koldo añade otra petición a Cerdán, antiguo mentor en el PSOE. "Te iba a pedir un favor ¿vale?, pero esto es un favor personal, porque esto es… Mira, Nicoleta, ¿vale? [...] ¿Te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a Jose [en referencia a Ábalos] eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque José…"

Aunque las peticiones no acababan con este último "favor personal". "Y luego, si tú a mí me puedes ayudar un poco con alguna tontería más, para quedar bien, porque Pati esté dada de alta sin ir a trabajar [...] Yo no quiero saber nada, lo único que quiero es un trabajo para Pati, que cotice el tiempo que podamos, si quedan 2 años, 2 años de (Ininteligible), pero que cotice [...] Mira a ver si puedes ayudar a Pati, ¿vale? Y a Nicole…", ruega Koldo a Santos Cerdán.

Aunque es el mismo Koldo García el que sugiere las posibles soluciones. "Para Nicole en Valencia [...] Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene (ininteligible)". Finalmente esta mujer fue contratada por una filial de Adif (Administrador de infraestructuras ferroviarias), Emfesa (Enajenaciones de materiales ferroviarios SA), según recoge la UCO de la Guardia Civil en su informe.

Respecto a su mujer, Koldo insiste: "Yo quiero que Pati cotice. Entonces, hay que buscar un truco o algo para que ella cotice en Alicante, Benidorm, Altea, toda esa zona, por ahí". E incluso llega a citar a Alejandro Soler (diputado y secretario de Política Municipal del PSOE), con quien Koldo García asegura que "me llevo muy bien". Aunque Soler ha negado al periódico Información, haber participado en estas gestiones.