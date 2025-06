El Gobierno comienza a despegarse de Cerdán: "Vamos a dejar trabajar a la UCO"

El Gobierno comienza a tomar distancias de Santos Cerdán. Al principio, cuando comenzaron las primeras filtraciones que le implicaban en el cobro de comisiones, todos los miembros del Ejecutivo, empezando por Pedro Sánchez, respaldaron al secretario de Organización del PSOE. Pero el discurso comenzó a virar el miércoles por la noche, cuando se conoció la existencia de una grabación en la que Cerdán presuntamente aborda con José Luis Ábalos y Koldo García, ambos imputados, la adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas. El giro se ha hecho mucho más evidente este jueves, al conocerse que el Tribunal Supremo ha ofrecido al número tres de los socialistas que declare voluntariamente el próximo 25 de junio, al encontrar en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “consistentes indicios” en su contra.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los dirigentes más cercanos a Sánchez, ha evitado defender a Cerdán. “Vamos a dejar trabajar a jueces, fiscales y la UCO. Tiempo habrá para conocer qué hay y para opinar”, ha dicho Bolaños en el Congreso de los Diputados. El contraste con sus declaraciones anteriores es notable. Hace menos de un mes, cuando le preguntaron en Onda Cero si ponía la “mano en el fuego” por el número tres del PSOE, Bolaños contestó: “Sí, con toda claridad”.

La cautela

Ahora la Moncloa se mueve con mucha más cautela ante un caso que impacta mucho más sobre Sánchez que la investigación a José Luis Ábalos, por ejemplo. Ábalos, antecesor de Cerdán como secretario de Organización, fue apartado del PSOE y el grupo parlamentario en cuanto trascendieron las primeras sospechas judiciales sobre él, y ya no formaba parte de la cúpula socialista cuando todo estalló. Pero Cerdán es el número tres del partido. Sánchez, además, le ha otorgado un enorme protagonismo en esta legislatura, al encargarle las negociaciones con Junts en Suiza, indispensables para aprobar cualquier ley.

El miércoles por la noche, fuentes oficiales del Gobierno ya iniciaron los movimientos para despegarse de Cerdán, a falta de conocer el informe de la UCO donde aparecería la grabación con Ábalos y Koldo. “No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto”, señalaron estos interlocutores. El PSOE, en cambio, optó por una defensa férrea. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, aseguraron los socialistas en un comunicado. Pero esta mañana la dirección del partido ha evitado contestar a la pregunta de si la citación por parte del Supremo cambia en algo su posición.

El secretario de Organización del partido, mientras tanto, insiste en su inocencia y pide conocer cuanto antes la investigación de la UCO para poder defenderse. “No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo. No he participado en ninguna conversación de ese tipo. Mañana o esta tarde, cuando conozcamos el informe, convocaré una rueda de prensa. Están todos invitados”, ha señalado este jueves en el Congreso. “¿De qué quieren que hable? Yo no conozco el informe. No sé qué explicaciones puedo dar. Estoy muy tranquilo. No he cometido ninguna ilegalidad”, ha insistido Cerdán en unas breves declaraciones muy similares a las que llevó a cabo el día anterior. Justo después, al entrar en el hemiciclo, ha sido recibido con gritos de “¡dimisión, dimisión!” por parte de los diputados del PP.