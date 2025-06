Chivite se rompe al hablar de Santos Cerdán: "No se corresponde con la persona con la que he compartido mi carrera"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha roto este jueves al hablar del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y no ha podido contener las lágrimas en una rueda de prensa en la que ha comparecido tras conocer el informe de la UCO de la Guardia Civil que señala presuntas irregularidades del exdirigente socialista navarro. "Tengo que decir que no está siendo un día fácil", ha afirmado María Chivite, a preguntas de los periodistas sobre la figura de Santos Cerdán.

Chivite no ha podido contener las lágrimas pero ha respondido con varias pausas. Así, ha explicado que ha podido leer "en diagonal, no en profundidad", el informe de la UCO, y ha señalado que lo que ha leído "no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y amigo". "Por eso, desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que eso es lo que debemos hacer todos y todas mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia. Está siendo un día complicado", ha señalado.

La jefa del Ejecutivo foral y secretaria general del PSN ha explicado que ha hablado con Santos Cerdán "al punto de la mañana" este jueves, cuando todavía no se conocía el informe de la UCO.

María Chivite ha destacado que, "en lo que tiene que ver con Navarra, Santos, como diputado navarro, se ha implicado directamente en que Navarra, en sus reivindicaciones frente al Gobierno de España, haya podido avanzar en infraestructuras, haya podido avanzar en otras cuestiones, y desde luego creo que ha hecho mucho por Navarra en lo que tiene que ver con empujar por este Gobierno de progreso".

Así, sobre las reuniones entre miembros del Gobierno de Navarra y del Ejecutivo central en las que ha participado Cerdán, Chivite ha respondido que "el señor Santos Cerdán no ha estado en ninguna reunión en la que se haya hablado de adjudicaciones de obra pública": "Nunca hemos hablado de adjudicaciones de obra pública, hemos hablado de la necesidad de impulsar determinadas infraestructuras del Estado en esta Comunidad, que son dos cosas absolutamente diferentes, y lo hizo en calidad de diputado navarro".

En cuanto al apartado del informe de la UCO que apunta a dos votos irregulares en las elecciones primarias en el PSOE en el año 2014, María Chivite ha pedido "tratar las cosas en sus justos términos, está hablando de dos votos". "Los tribunales tendrán que decidir al respecto", ha indicado.

Por otro lado, preguntada sobre la posibilidad de que el PSN pierda peso en la reestructuración de la Ejecutiva federal que ha anunciado el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, María Chivite ha explicado que comparecía en esa rueda de prensa como presidenta del Gobierno de Navarra y se ha remitido a una reunión que mantendrá este viernes la Ejecutiva del PSN. "Después, la Ejecutiva también trasladará los mensajes que estime oportunos", ha señalado.