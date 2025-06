Tres negociadores de Compromís debatirán el miércoles en Madrid su futuro en Sumar

El futuro de Compromís dentro del grupo plurinacional Sumar en el Congreso (que es tanto como decir su propio futuro) se dirimirá en Madrid, en las negociaciones que miembros de la ejecutiva nacional de la coalición mantendrán esta semana con el resto de partidos del grupo que lidera Yolanda Díaz.

Según parece, el encuentro se podría cerrar este miércoles, con la activación de la comisión de seguimiento del acuerdo electoral Compromís-Sumar. Salvo cambio de última hora, los representantes de Compromís que se desplacen a Madrid serán los secretarios de organización de las tres almas del partido: Pablo Bellver, de Més; Sergi Tomas, de Iniciativa, y Natxo Serra, de Verds.

Como previa a este encuentro, Àgueda Micó, portavoz valencianista en el Congreso, ha presentado este martes en la sala de prensa del Congreso una posición de máximos, elevando el tono: “Lo que explicito es que queremos autonomía plena para defender nuestros intereses. No tienen por qué ser compartidos. No puede pasar que haya un veto a nuestra de acción política. Es lo que no vamos a permitir”, ha resumido la diputada de Més (antiguo Bloc), en una comparecencia más larga de lo habitual.

La crisis ha aflorado después del veto a la petición de comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. La coalición quiere resolver rápido esta crisis (se dan de plazo esta semana, sin descartar la ruptura) que ha tensionado no solo su relación con Díaz sino sus propias costuras internas, evidenciando la coexistencias de dos estrategias en lo que se refiere a su relación con Madrid y su acción política en el Congreso. Este lunes, al menos los tres socios de la coalición alcanzaron una posición única, con un objetivo: quedarse en el grupo, pero mejorando la relación. Los esfuerzos en Valencia se centran en mantener la cohesión interna.

Alberto Ibáñez, de Iniciativa, y Amparo Piquer, de Més, a la izquierda, en la reunión del lunes. / Germán Caballero

Para ello deberán convencer al resto de partidos de Sumar de nuevas condiciones. “¿Qué queremos? Reconvertir el grupo para que realmente sea plurinacional, confederal, como era el que participábamos Compromís en la legislatura anterior. Convivimos diferentes partidos políticos y queremos tener plena autonomía y plena capacidad de acción política y parlamentaria. Esto conlleva que un proyecto como Compromís, que no estamos en el Gobierno, tengamos la capacidad de poder tener ejercer negociaciones bilaterales con cualquier miembro del Gobierno, y que conlleve la libertad de voto, presentar cualquier propuesta y proposición de ley o no de ley, y tener a nuestro alcance todos los instrumentos de control parlamentario a la acción de gobierno”, explica Micó.

Nuevo intento de comparecencia de Sánchez

Lo que plantea Compromís, en términos coloquiales, sería una “relación abierta” con Sumar: se traduce en mayor libertad para poder hacer oposición al Gobierno, aunque tenga compañeros dentro de Sumar que participe de ese Gobierno. Este se ve claro con la dana: “Necesitamos tener la capacidad de poder tener una acción de control a lo que el Gobierno está haciendo al País Valencià. Por eso queremos interlocución directa y bilateral y tener a nuestro alcance todas las herramientas que nos da ser diputados y diputadas. También acordamos que vamos a continuar pidiendo la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de la dana”, señala Micó.

Esta cuestión, la de la comparecencia de Sánchez, será abordada también en los próximos días. Compromís, explica la diputada en el Congreso, asume que ya no puede pedir comparecientes porque el plazo terminó, pero sí pretenden negociar con otros grupos los planes de trabajo para introducir los comparecientes que pedía Compromís. Es decir, Sánchez y los ministros.