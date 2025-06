Rueda: «Sánchez tiene su foto, pero los gallegos nos vamos sin nada»

Con una postura fijada de antemano por la dirección del PP nacional y de inicio ya con muy poca, o ninguna, predisposición al encuentro de puntos de acuerdo, la reunión de los presidentes autonómicos con el Gobierno se ha saldado con fracaso y una lectura calcada una de la otra entre los barones del PP. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, achaca el fiasco de la reunión a la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «estar en contra de todas las propuestas» lanzadas desde los territorios autonómicos y por ni siquiera hacer el intento de celebrar una votación final sobre los puntos abordados al no haber aproximación alguna entre las partes. «Le pregunté directamente en mi intervención si el Gobierno no estaba de acuerdo de con ninguna de las propuestas de las comunidades autónomas y él me dijo, literalmente, ‘sí, eso es’», expuso en su comparecencia ante los medios al concluir la Conferencia de Presidentes.

Para Rueda la cumbre fue «una sucesión de monólogos con nula intención de llegar a acuerdos» por parte de Pedro Sánchez, en la línea de la anterior cumbre de Santander. «Quizás el presidente tenga su foto, pero los gallegos se van de esta reunión sin absolutamente nada», se lamentó.

"Atisbo de acuerdo"

El político gallego hizo un repaso de las medidas que planteó y tras dar a entender que él podría haber apoyado, aunque fuese con algún matiz, los planteamientos estatales en vivienda o el compromiso de financiación para educación infantil —aunque vio escasos los 175 millones anunciados—, afeó a Sánchez haber rechazado la votación.

«Había atisbo de posibilidad de acuerdo» sobre el ofrecimiento de cofinanciar un plan con las comunidades autónomas al 60-40 %, si «se flexibilizan las condiciones de ejecución y los plazos», por lo que avanzó que no renuncia a este consenso en materia de vivienda en un futuro de manera bilateral. Otras medidas como la declaración permanente de viviendas protegidas o la sociedad pública de suelo, indicó, ya se aplican en Galicia.

Inicio en gallego

Ajeno a la actitud de Díaz Ayuso, que abandonó la reunión cuando el lehendakari Imanol Pradales empleó el euskera para dirigirse al auditorio, Rueda marcó las distancias y arrancó su intervención en gallego para luego pasarse al castellano. Lo explicó así: «Galicia ten unha lingua propia e estamos moi orgullosos dela», pero como quiere que se le entienda sin intermediarios y hablarla «en la lengua que los presidentes tienen en común», siguió castellano.

Ya en las deliberaciones, no hubo acercamiento en inmigración, ya que la «casi amenaza» del Gobierno central de enviar 600 menores migrantes no acompañados a Galicia, espetó Rueda, «crearía un problema muy grave para los servicios sociales y para los menores, que no podrían ser acogidos convenientemente».

Sobre financiación autonómica, expresó su «rechazo frontal» a acuerdos bilaterales o cupos autonómicos y la necesidad de negociar entre todos porque «no sirve de nada hablar de condonación si no va aparejada con la financiación».

El presidente gallego reclamó además la cofinanciación del sistema de dependencia, así como inversiones en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias o la planificación energética.