Moreno cree que Sánchez no resistirá y convocará "a palos": "Si quiere con las andaluzas, adelante"

Con muchos menos aspavientos que Isabel Díaz Ayuso pero con un mensaje de fondo muy duro contra Pedro Sánchez, el andaluz Juan Manuel Moreno ha comparecido tras la Conferencia de Presidentes para trasladar el mensaje de que el presidente tratará de “alargar artificialmente la legislatura” todo lo que pueda pero que finalmente, como le ocurrió a José Luis Rodríguez Zapatero, "no le va a quedar más remedio que convocar a palos" por su falta de apoyos y por "los casos de corrupción que acechan al Gobierno". “Si quiere con las andaluzas, adelante”, animó el barón popular sobre una convocatoria conjunta de andaluzas y generales dentro de un año, en verano de 2026. "La legislatura está finiquitada", sentenció.

"No tengo ningún problema. Sería un incentivo y una motivación por el descontento generalizado contra las políticas de Sánchez. Habría una movilización extraordinaria y los ciudadanos saben votar en doble urna”, aseguró Moreno sobre una convocatoria conjunta de andaluzas y generales. El PSOE andaluz también considera que una convocatoria conjunta sería bueno para movilizar más a la izquierda, elevar la participación y beneficiaría a María Jesús Montero. Hasta ahoras las elecciones conjuntas en Andalucía han beneficiado al PSOE. Hasta ahora, esto también en cierto, nunca había gobernado el PP con mayoría absoluta.

Moreno ha dibujado a un presidente socialista en una situación "insostenible" y con un Gobierno “acechado por casos de corrupción muy graves” para asegurar que España vive un momento político "tremendamente feo", aludiendo a "la fontanera de Ferraz", como se refirió a Leire Díez y sus audios contra fiscales o la Guardia Civil, y a "Koldo y Ábalos que estaban con sus corruptelas desde que empezó la legislatura".

Llama a salir a la calle

Sánchez, dijo, es “un presidente aislado” que no da explicaciones, vive "escondido" y no puede salir a la calle "porque le pitan". "No se puede gobernar un país de espaldas y escondido en l,a Moncloa", describió para llamar a los ciudadanos a salir a protestar el domingo en la manifestación convocada por el PP en Madrid. “Espero una reacción contundente, serena y mayoritaria”, dijo.

“El ciclo está en la fase final”, proclamó el presidente del PP andaluz. El coro ha sido unánime al pedir a Sánchez que convoque ya elecciones generales ante su incapacidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. La situación de bloqueo en las relaciones entre el Gobierno y las comunidades del PP, que se ha constatado en esta cita de Barcelona, no se va a revertir sino que es "una situación cada vez más difícil de gestionar", avisó Moreno.

"No soy ayusólogo"

Al presidente andaluz, Juanma Moreno, le han preguntado que opina de la actitud de Isabel Díaz Ayuso durante la Conferencia de Presidentes y de su decisión de abandonar la sala cuando el lehendakari Imanol Pradales ha intervenido en euskera. “Yo no soy ‘ayusólogo’. No soy capaz de interpretar las decisiones de una compañera. Cada uno tiene libertad para hacer lo que considere más oportuno. Yo me he quedado", ha asegurado el barón andaluz.

Eso sí, Moreno ha querido también desmarcarse del uso de las lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes. “Respetando y amando a las lenguas cooficiales, sabiendo que es un legado cultural y una suerte para nuestro país, es un tanto ridículo que 20 personas que han estado tomando café y comunicándose alegremente crucen una puerta y de repente se pongan un pinganillo para hablar entre nosotros”, aseguró ante los medios, acusando a Sánchez de querer intencionadamente “llevar las cosas más allá de lo razonable”. “No me parece sensato”, sostuvo. “Él ha sido promotor porque le interesa cierta polémica alrededor de eso”, aseguró Moreno.