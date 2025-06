El Gobierno corta el órdago del PP y acepta "todos los temas" para salvar la Conferencia de Presidentes

El Gobierno evita el pulso con las comunidades presididas por el PP y aceptará íntegramente todos los asuntos que han reclamado incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes del próximo viernes. De lo contrario, desde Génova se había amenazado con boicotear la cita de este órgano multilateral y judicializarla. "Se van a incluir todos, hasta la última coma", ha avanzado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Todo ello, a pesar de que se sigue manteniendo que algunos de ellos no respetan la "separación de poderes", como el relativo a instar al ejecutivo a retirar proyectos de ley que prevé aprobar en el Consejo de Ministros. "Nos creemos la institucionalidad de este órgano", ha replicado ante las amenazas de los barones populares.

Las comunidades del PP remitieron un escrito con la firma de las once comunidades que presiden, además de Ceuta y Melilla, pero sin variaciones sobre la propuesta inicial sobre la que no hubo acuerdo en la reunión del comité preparatorio. El Gobierno de Canarias, donde los populares son la parte minoritaria de la coalición, no se ha sumado a esta nueva petición en la que persiste el pulso. A pesar de no reformular su propuesta, en el Ejecutivo ya avanzaron, como adelantó este diario, su intención de estudiarlo para intentar salvar la XVIII Conferencia de Presidentes.

En el Gobierno esperaban una propuesta reformulada para poder ajustarla al visto bueno de los servicios jurídicos, pues el descarte de alguno de los temas requeridos por los populares se justificó por exceder el marco competencial de este foro de cooperación. Concretamente, las “indelegables” competencias en el “control de fronteras” y la retirada de proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo, como la reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Tras la aceptación del Gobierno, la Conferencia de Presidentes abordará la vivienda con el enfoque de "la ocupación y la inquiocupación"; la financiación autonómica, centrándose en la "retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda" o "las energías de respaldo para evitar un nuevo apagón" en el marco del plan energético.