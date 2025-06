La dana arrasa las perspectivas electorales de Mazón: los gráficos clave de la encuesta de Prensa Ibérica

Carlos Mazón ha llegado al ecuador de la legislatura en la Comunitat Valenciana pendiendo de un hilo por su gestión de la dana. Pero ahora, además, el presidente de la Generalitat Valenciana sabe que su actitud tras aquella trágica riada del 29 de octubre de 2024 también arrasaría las expectativas electorales del PP. La encuesta de Lápiz Estratégico Consulting publicada por los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Mediterráneo e Información) cuando se cumple la mitad del mandato autonómico reflejaba una notable caída de los populares que le impediría seguir gobernando y, en especial, el hundimiento de la imagen de Mazón ante el electorado valenciano.

Estas son las principales conclusiones del sondeo, elaborado a partir de 750 entrevistas del 14 al 21 de mayo.

El 81,2% de los valencianos creen que Mazón debería dimitir como presidente de la Generalitat tras su actuación en la dana y el 90% considera que no debería presentarse a la reelección como candidato del PP. En la anterior encuesta de Prensa Ibérica, publicada 20 días antes de la dana, el presidente valenciano aprobaba en valoración, lo que demuestra hasta qué punto su gestión de la catástrofe de octubre, que causó 228 muertos y millones de euros en destrozos materiales, ha dilapidado su futuro político.

El malestar social por la respuesta política a la riada se extiende a todo el Ejecutivo del PP, que gobierna desde hace dos años sostenido en las Corts Valencianes por Vox. Según el sondeo, el 82,5% de los encuestados considera que la gestión del Gobierno autonómico respecto a la dana es negativa, con un 54,9% calificándola de muy mala y un 27,6% de mala. En el regular se queda el 12,4% de los encuestados, mientras que las opiniones positivas solo suman al 1,9% de las 750 personas entrevistadas.

La mayoría de los ciudadanos, según la encuesta, no duda de que la Generalitat, y solo la Generalitat, fue la responsable del retraso en el envío del mensaje de alerta. En concreto, lo piensa el 67,2% de los encuestados, mientras que el 16% señala al Gobierno central. Datos similares, aunque con una menor diferencia entre los gobiernos autonómicos, se vierten respecto a sobre en quién recae la responsabilidad de no haber realizado una limpieza previa de ríos y barrancos. Pero la historia cambia al buscar a la administración responsable de la tardía llegada de los militares, además de otros efectivos. En este caso, la mayoría de los ciudadanos (un 47,6%) acusa directamente al Gobierno central, aunque no muy lejos se encuentra la Generalitat, a quien responsabiliza el 40,1% de los encuestados.

Dos años después de las últimas elecciones, el PSPV y Compromís podrían volver a gobernar la Generalitat Valenciana al sumar 51 de los 99 escaños de las Corts (50 es la mayoría absoluta). El PP es el único de los cuatro partidos con representación que perdería apoyos y nada menos de siete asientos, cuando en el sondeo anterior a la dana se quedó a solo cuatro de la mayoría absoluta. Los que más ganarían, por contra, son los socialistas, que pasarían de 31 a 35 diputados. Unidos a los 16 de Compromís lograrían la mayoría (51) para gobernar. El crecimiento de Vox no contrarrestaría la caída del PP, pero el impulso de la formación ultra desde la riada es espectacular. La encuesta de octubre le daba 8 escaños; hoy serían casi el doble, 15.

En valoración de líderes, la alcaldesa de València, María José Catalá, del PP, es la mejor valorada con una puntuación media de 4,48 sobre 10, siendo la única dirigente que supera la nota de 4. Hasta el último lugar del ranking se desploma Carlos Mazón, el líder peor valorado con una puntuación media de 1,67, cuando en la encuesta de octubre aprobaba con un 5,15. El líder de Compromís, Joan Baldoví (3,73), supera en nota a su homóloga socialista, la ministra Diana Morant (3,60).