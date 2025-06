Feijóo llama a manifestarse contra el Gobierno y "no confiarse": "Cuanto más débiles son, más peligrosos"

Alberto Núñez Feijóo no para de calentar el ambiente para la manifestación que ha convocado el PP el próximo domingo en la madrileña Plaza de España. El líder del PP, que lleva un par de días de gira por distintos puntos del país, ha recalado este sábado en la capital para arropar a Isabel Díaz Ayuso en un acto para celebrar el ecuadro de su legislatura. Como ha hecho desde que anunció la movilización el pasado jueves, Feijóo ha llamado a todos los ciudadanos a manifestarse contra las "prácticas mafiosas" del Ejecutivo y ha pedido "no confiarse" con las informaciones que van saliendo del Gobierno: "Cuanto más débiles son, más peligrosos".

En un acto en el que nada se ha dicho sobre la gestión de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid ni tampoco de la José Luis Martínez Almedia en el ayuntamiento de la capital, el Gobierno ha sido la diana de todas las críticas. El líder de los populares, mucho más relajado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado entender la "perplejidad" de los ciudadanos ante las polémicas que rodean al Ejecutivo.

"Esto no es una democracia, esto no es digno, esto no es decente, esto son prácticas mafiosas", ha sentenciado bajo un intenso sol en el Parque de Berlín. A renglón seguido, ha señalado que es el PSOE quien está "en los bajos fondos de la política" y los que han convertido la política "en cloacas". En este sentido, Feijóo ha señalado que la receta para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez pasa por tres cosas: "No rendirse, no fiarse y no lamentarse".