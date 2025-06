Directo | Ayuso celebra un acto arropada por Feijóo y Almeida por el ecuador de su mandato

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebrará un acto festivo este domingo en el Parque Berlín de la capital coincidiendo con el ecuador de su segundo mandato, en el que gobierna con mayoría absoluta.

Lo hará arropada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y con la participación del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto que contará también con las actuaciones de Metropop, El Pulpo, castillos hinchables y 'foodtrucks'.

Díaz Ayuso tiene en marcha o ha cumplido el 95,6% de las medidas de su programa de Gobierno en el ecuador de la XIII Legislatura, tal y como trasladó la dirigente autonómica en rueda de prensa esta semana, completando 183 actuaciones de las 459 comprometidas (el 39,8% del total) y con otras 256 se encuentran en fase de ejecución (55,7%), quedando pendientes 20 (4,3%).

En su intervención, se centró en destacar el "contraste abismal" del momento que vive la región y el que está sufriendo la España presidida por Pedro Sánchez y su "gran deterioro institucional".

Este ecuador de legislatura esta marcado también por la celebración del Congreso nacional del PP, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de julio con Madrid como escenario y con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, como presidente de la Comisión Organizadora.

Díaz Ayuso, también presidenta del PP de Madrid, firmó este lunes en la sede del Partido Popular de Alcalá de Henares el aval para apoyar la candidatura a la presidencia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para el XXI Congreso.

Además, respondió a la posibilidad de continuar al frente del Gobierno regional en 2027, cuando se realizarán los próximos comicios, manifestando que "no tiene previsto dejarlo". Hasta ahora siempre había afirmado que únicamente quería estar al frente de la Presidencia regional ocho años, al considerar que no era positivo eternizarse en política.

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una manifestación convocada por el PP / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Núñez Feijóo presentó esta semana 94.501 avales que ha recabado dentro del partido para optar a la reelección como presidente del partido. Según dijo, supone un 78% más que los presentados en el cónclave de 2022.

"Es un inmenso honor que mi partido confíe más en mi. Estos avales no me pertenecen sino que me comprometen", afirmó, para añadir que este apoyo le "emociona" y es "más consciente de la importancia del reto" al que se enfrenta.