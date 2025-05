La Rioja exigirá un decreto que actualice las transferencias a cuenta que el Estado entrega para educación y sanidad

No será la única comunidad que lo haga, pero su presidente, Gonzalo Capellán, sí que ha insistido en que es un asunto que debe tratarse en la Conferencia de Barcelona. El dirigente de los riojanos quiere que el Gobierno actualice las entregas a cuenta, que son las transferencias mensuales que el Estado da a las comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) para hacer frente al gasto por sus competencias, principalmente educación y sanidad. El Ejecutivo riojano anunció hace dos semanas que había pedido un crédito extraordinario de 100 millones al Instituto de Crédito Oficial para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Según los cálculos de Capellán, la región deja de recibir 17,23 millones de euros al mes.

Esta situación anómala se debe a que no hay Presupuestos Generales de 2025 y cuando eso ocurre el Gobierno opta por actualizar las cuantías mediante real decreto-ley. Y esta vez también lo hizo, pero el PP votó en contra. El Ejecutivo incluyó ese dinero en el llamado decreto ómnibus que el Congreso derogó a principios de año con los votos negativos de los populares, los diputados de Vox y de Junts, por considerar que mezclaba demasiados asuntos diferentes. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un nuevo decreto en febrero, ya solo con medidas sociales dejó fuera las tributarias y las entregas a cuenta desaparecieron del articulado.

En estos meses, las comunidades autónomas van recibiendo dinero cada mes, pero las cuantías de 2023 (las de los últimos Presupuestos aprobados) y sin los aumentos que tocarían por estar ya en 2025. “Si finalmente no hay unos Presupuestos, lo que deben hacer es actualizar los anticipos por decreto-ley. No hay ninguna razón para que no se apruebe”, afirmó esta semana el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y portavoz, Alfonso Domínguez. La dirección nacional del PP no ha hecho esta petición todavía.

Sur desconectado

A esta demanda, Capellán ha sumado estos días atrás también más recursos para el sistema de dependencia, el déficit de profesionales sanitarios (piden más plazas y más convocatorias) y la mejora de la infraestructuras ferroviarias, con un aumento de frecuencias por la Rioja baja, donde su situación de “insularidad” está “lastrando” su prosperidad, según fuentes del Gobierno autonómico. Además, el Ejecutivo riojano considera “positivo” que los presidentes debatan sobre la vivienda, que es uno de los asuntos que plantea el Gobierno central.

Tanto el problema de las infraestructuras en el sur de la autonomía como la necesidad de más sanitarios fueron dos asuntos que La Rioja planteó en la anterior Conferencia de Presidentes, que se celebró en Santander el pasado mes de diciembre.

Vox (2 escaños de 33) pidió estos días atrás sin éxito que Capellán, que gobierna con mayoría absoluta, se reuniera con ellos antes de acudir a la cita de Barcelona. "Capellán no habla, ni escucha, sino que impone su criterio y pasa el rodillo del Partido Popular", se quejó Ángel Alda, el portavoz del partido de ultraderecha. "Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dialoga más", añadió.