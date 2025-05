El juez Peinado renuncia a investigar el rescate de Air Europa pero insiste en una petición al IGAE sobre Globalia que nunca realizó

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por varios delitos de corrupción, ha movido ficha este martes después de que el pasado 16 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid le recordara que sus pesquisas sobre el rescate millonario de Air Europa tras la pandemia de covid quedaban fuera del objeto de su investigación. Mantiene, sin embargo, el encargo que realizó en junio del pasado año a la Intervención General del Estado (IGAE) "respecto de Globalia", según señala la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Se da la circunstancia, sin embargo, que dicha petición al interventor sobre Globalia nunca la realizó, pues dicho informe se pidió en su momento para contratos del empresario también imputado Juan Carlos Barrabés.

La resolución titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que tiene fecha de este lunes, da respuesta a las consideraciones de la Audiencia Provincial, y en este sentido Peinado concluye que la única parte de los recursos que se estiman con respecto a Air Europa es la referida a la documentación que él requirió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación con las ayudas aprobadas para la compañía. Por eso deja dicha petición sin efecto, pero manteniendo su encargo a la Intervención del Estado que realizó en la misma fecha, el 20 de junio de 2024.

No obstante, se da la circunstancia de que en la citada resolución, el informe requerido al interventor del Estado no se refería a Globalia, sino a "los contratos objeto de la investigación y sobre las posibles irregularidades en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU", que es la empresa de empresario también investigado Juan Carlos Barrabés, quien fue recomendado para unos contratos públicos desde la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense. Por eso, el instructor pidió en su momento un análisis de diferentes contratos de la empresa de Barrabés con la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es; el Consejo Superior de Deportes; y el Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, y también por orden de la Audiencia Provincial, el juez Peinado levanta ahora la imputación que pesaba sobre el exconsejero de la Comunidad de Madrid y directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes y sobre el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Archivo. / Eduardo Parra - Europa Press

Interrogatorio de Sánchez

En la misma resolución, el juez se refiere al aval de la Audiencia provincial sobre la declaración realizada el pasado verano al presidente del Gobierno, que considera "útil y pertinente", así "la forma en la que se llevó a cabo". Por otro lado, acepta lo dicho también por los magistrados del tribunal de apelación sobre que carecía de sentido el traslado de la grabación de dicha declaración, lo que añade que tendrá "presente" para posibles ulteriores ocasiones "en las que se den los mismos presupuestos fácticos, si bien, en este momento, ya nada puede hacerse con efectos retroactivo".

En una segunda resolución dada a conocer este martes, el juez Peinado pide "de nuevo" a la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense para que por su director se aporte el currículum de Blanca de Juan de Castro "que se tuvo en consideración para sus respectivos nombramientos". Se trata de la persona que fue contratada como coordinadora del máster de Transformación Social Competitiva, que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense.